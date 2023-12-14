भारत में ₹8 हजार करोड़ का निवेश करेगी Foxconn !

Foxconn Technologies Group ने भारत के Apple India Plant में 1 बिलियन डॉलर (करीब ₹8 हजार करोड़) निवेश को मंजूरी दी है। कंपनी एपल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इन पैसों का इस्तेमाल करेगी। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में इसे चीन के बाहर मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने के प्रयास में फॉक्सकॉन का महत्वपूर्ण कदम बताया है। हाल ही में कंपनी ने भारत में 1.6 बिलियन डॉलर यानी करीब ₹13 हजार करोड़ से ज्यादा की निवेश की घोषणा की थी। इस निवेश के साथ ही फॉक्सकॉन का कुल निवेश बढ़कर ₹22 हजार करोड़ हो गया है। फॉक्सकॉन ग्लोबल स्तर पर लगभग 70% आईफोन बनाता है। पिछले साल से फॉक्सकॉन ने भारत में अपनी उपस्थिति को काफी हद तक बढ़ाया है। कंपनी ने अगस्त में कर्नाटक में 600 मिलियन डॉलर की निवेश की योजना का खुलासा किया था। कंपनी भारत में आईफोन के साथ ही चिप भी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फॉक्सकॉन के तमिलनाडु प्लांट में अभी 40,000 लोग काम करते हैं। वहीं, पिछले साल रॉयटर्स ने बताया था कि अगले दो सालों में फॉक्सकॉन 53,000 लोगों को नौकरी में रखने की योजना बना रहा है।

एपल के तीनों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर (फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन) भारत सरकार की 41,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम (PLI) का हिस्सा हैं। इस स्कीम के बाद ही भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई है। 2020 में भारत सरकार ने PLI स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम से बाहर के देशों की कंपनीज को मौका मिलता है कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का फायदा उठा सकें, साथ ही उस पर इन्सेंटिव भी कमा सकें। अमेरिका-चीन के बीच तनाव बढ़ने के कारण चीन से एपल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट की जा रही है। जियो पॉलिटिकल टेंशन और कोरोना महामारी के बाद एपल समेत अन्य अमेरिकी टेक दिग्गज भी चीन के बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के विस्तार पर काम कर रहे हैं। फॉक्सकॉन तमिलनाडु में मोबाइल कंपोनेंट प्लांट लगाएगी। इसके लिए ताइवान की होन हई टेक्नोलॉजी ग्रुप (फॉक्सकॉन) ने राज्य सरकार के साथ दो महीने पहले एक लेटर ऑफ इंटेट (LOL) साइन किया है। इस प्लांट को कांचीपुरम जिले के श्रीपेरंबुदूर में फॉक्सकॉन की मौजूदा आईफोन प्लांट के पास ही 1,600 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जाएगा। फॉक्सकॉन भारत में 4-5 सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना चाहती है। फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ जॉइंट वेंचर तोड़ने के एक दिन बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को इसके बारे में जानकारी दी थी।