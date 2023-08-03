Digital Personal Data Protection Bill 2023 लोकसभा में पेश, IT राज्य मंत्री Rajeev Chandrasekhar ने वीडियो जारी किया

केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री Ashwini Vaishnav ने लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 पेश किया। विधेयक की शुरूआत को विपक्ष के सदस्यों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने निजता के मौलिक अधिकार के संभावित उल्लंघन के बारे में चिंता जताई। उन्होंने पिछले साल सरकार द्वारा डेटा सुरक्षा पर इसी तरह के विधेयक को वापस लेने का हवाला देते हुए विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। जवाब में, मंत्री वैष्णव ने स्पष्ट किया कि विधेयक धन विधेयक नहीं है और विपक्ष को आश्वासन दिया कि विधेयक पर बहस के दौरान उठाए गए सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।

आईटी राज्य मंत्री Rajeev Chandrasekhar ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट के माध्यम से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। उनका दावा है कि यह विधेयक भारत की $1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था और IndiaTechade के लिए वैश्विक मानक साइबर कानूनों के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चंद्रशेखर के अनुसार, यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के नेतृत्व में सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था। चंद्रशेखर ने बताया कि एक बार संसद द्वारा पारित होने के बाद, विधेयक सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। चंद्रशेखर ने नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के फायदे बताते हुए एक वीडियो भी जारी किया।