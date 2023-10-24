Dengue: Delhi के निजी अस्पतालों में हर दूसरा मरीज डेंगू का, Ghaziabad-Noida में भी कहर

राजधानी Delhi सहित देशभर में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि यहां के प्राइवेट अस्पतालों में हर दूसरा और तीसरा मरीज डेंगू से जूझ रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक बीते 15 दिनों में डेंगू के मामले अचानक से बढ़े हैं। इनमें से अधिकतर अधेड़ उम्र के मरीज हैं। दिल्ली से सटे Ghaziabad में डेंगू का खौफ बढ़ता जा रहा है। बच्चों में तेजी से घट रही प्लेटलेट्स की समस्या बहुत बड़ी चिंता का कारण है। गाजियाबाद में डेंगू के एक्टिव मामलों की संख्या 113 है।

advertisement

Also Read: Delhi सरकार ने दशहरे पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया, नए नियम होंगे लागू, यहां पढ़िए

गाजियाबाद के जिला अस्पताल में डेंगू मरीजों में बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि यहां हर रोज डेंगू के आधा दर्जन मरीज रोज आ रहे हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक, शनिवार को 69 मरीजों का चेकअप किया गया जिनमें से चार बच्चों समेत डेंगू 12 नए मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में इस सीजन में डेंगू के कुल 924 मरीज दर्ज किए गए।

कब फैलता है डेंगू

डेंगू संक्रमण DEN-1, DEN-2, DEN-3, और DEN-4 वायरस से फैलता है। इन चारों वायरस को सीरोटाइप कहा जाता है क्योंकि ये चारों अलग-अलग तरीके से एंटीबॉडी को प्रभावित करते हैं। आप अलग-अलग स्ट्रेन से चार बार भी डेंगू से संक्रमित हो सकते हैं। डेंगू का मौसम मानसून के बाद शुरू होता है और सर्दियों की शुरुआत तक रहता है।