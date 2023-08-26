Air India की इंटरनल सेफ्टी ऑडिट में मिली कमी, कई मामलों में फर्जी रिपोर्ट बनाने का आरोप

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की दो सदस्यीय निरीक्षण टीम ने Air India के इंटरनल सेफ्टी ऑडिट में खामियां पाई हैं। अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है की एअर इंडिया पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की भारी गाज गिरने वाली है। अब नियामक इस मामले की जांच कर रहा है। हालांकि, एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि सभी एयरलाइंस नियामकों और अन्य निकायों के नियमित सुरक्षा ऑडिट के अधीन हैं। DGCA को सौंपी गई निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, एयरलाइन को ऑपरेशन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे केबिन सर्विलांस, कार्गो, रैंप और लोड की नियमित सिक्योरिटी स्पॉट जांच करनी थी। टीम ने 13 सेफ्टी पॉइंट की रैंडम जांच जांच की, जिसमें पाया कि एयरलाइन ने सभी 13 मामलों में झूठी रिपोर्ट तैयार की। जब टीम ने सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्डिंग, ऑडिटी स्टेटमेंट, शिफ्ट रजिस्टर सहित अन्य डॉक्यूमेंट को वेरिफाई किया तो रिपोर्ट फर्जी होने के बारे में पता चला। DGCA की निरीक्षण टीम ने बताया कि एयरलाइन की फर्जी जांच रिपोर्ट में फ्लाइट सेफ्टी चीफ (CFS) के हस्ताक्षर नहीं थे।

रिपोर्ट में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम विभाग के एक अकाउंटिंग ऑडिटर के हस्ताक्षर थे। इसमें अकाउंटिंग ऑडिटर के नहीं बल्कि फ्लाइट सेफ्टी चीफ के हस्ताक्षर होने चाहिए थे। वहीं, रिपोर्ट को टीम के द्वारा मांगे जाने के बाद गलत तरीके से तैयार किया गया। इसके साथ ही निरीक्षण दल बताया कि एयरलाइन समय पर फ्लाइट सेफ्टी ऑडिटर की लिस्ट उपलब्ध कराने में असमर्थ रही। DGCA के डायरेक्टर जनरल Vikram Dev Dutt ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। हाल ही में एअर इंडिया ने अपना नया लोगो अनवील किया। Tata Group की एयरलाइन 15 महीने से इसपर काम कर रही थी। लंदन बेस्ड ब्रांड और डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म फ्यूचर ब्रांड के साथ पार्टनरशिप में इस लोगो को डिजाइन किया गया है। यह दिसंबर 2023 से एअर इंडिया के सभी विमानों पर दिखाई देगा। एअर इंडिया का पहला एयरबस A350 नए लोगो के साथ बेड़े में एंटर होगा। फ्यूचर ब्रांड ने अमेरिकन एयरलाइंस और ब्रिटिश लक्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड बेंटले के साथ ब्रांडिंग पर काम किया है। जनवरी 2022 में, टाटा ग्रुप ने एयरलाइन का मैनेजमेंट और कंट्रोल अपने हाथ में लिया था। इसे भारत सरकार से 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा था।