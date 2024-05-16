Blinkit ने ऑनलाइन मुफ्त धनिया की शुरुआत की

scorecardresearch
NewsकारोबारBlinkit ने ऑनलाइन मुफ्त धनिया की शुरुआत की

zomato के स्वामित्व वाली ऑनलाइन फास्ट-डिलीवरी ऐप ब्लिंकिट ने कहा कि वह आपकी वर्चुअल सब्जी की टोकरी में मुफ्त में धनिया डाल देगी।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: May 16, 2024 16:14 IST
वर्चुअल सब्जी की टोकरी में मुफ्त में धनिया
जब आप बाजार में सब्जियां लेने जाते होंगे तो आप सब्जी वाले से मुफ़्त धनिया-मिर्ची (धनिया और मिर्च) लेते हैं। ऐसा ही वाकयाकुछ सोशल मीडिया पर हुआ जब एक यूजर को फ्री में धनिया नहीं मिला। zomato के स्वामित्व वाली ऑनलाइन फास्ट-डिलीवरी ऐप ब्लिंकिट ने कहा कि वह आपकी वर्चुअल सब्जी की टोकरी में मुफ्त में धनिया डाल देगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय के वकील ध्रुव शर्मा ने एक्स पर सबसे पहले अपने वाकए को पोस्ट करते हुए लिखा, "जब मैंने हरी मिर्च के लिए 10 रुपये का भुगतान किया तो मेरा दिल टूट गया। मैं बचपन से ही इसे मुफ़्त में पाने का आदी रहा हूँ। यह पानी की तरह मुफ़्त है, है न?" लेकिन ब्लिंकट ने धनिए के लिए अलग से 10 रूपये ले लिए । बाद में अलबिंदर ढींढसा ने पोस्ट करते हुए कि हम अपने ग्राहको को धनिया फ्री में देंगे।

खाद्य वितरण

अलबिंदर मने 2013 में ग्रोफ़र्स के रूप में त्वरित-डिलीवरी ऐप की सह-स्थापना की, और इसे 2022 में ज़ोमैटो द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। ज़ोमैटो का मुनाफा ब्लिंकिट द्वारा संचालित हो रहा है, जबकि खाद्य वितरण के इसके मुख्य व्यवसाय में लाभ मार्जिन कम है।

May 16, 2024