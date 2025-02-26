Tata - Airtel DTH Merger: मर्जर को लेकर बड़ा अपडेट! भारती एयरटेल ने खुद दिया ये जवाब - DETAILS

Tata - Airtel DTH Merger: देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बढ़ते क्रेज के कारण ऐसे कई लोग हैं जो अब डायरेक्ट टू होम (DTH) कनेक्शन हटा रहे हैं। DTH फिल्ड की दो सबसे दिग्गज कंपनियां, टाटा और एयरटेल अब अपने डीटीएच बिजनेस को मर्ज करने के लिए बात कर रही है। टाटा ग्रुप की DTH कंपनी Tata Play है जिसका पहले Tata Sky नाम था।

advertisement

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में टाटा और एयरटेल के बीच डीटीएच बिजनेस के मर्जर की खबरें आ रही थी जिसके बाद आज सुबह 9 बजे भारती एयरटेल ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में इस खबर पर स्पष्टीकरण दिया है।

बातचीत का दौर जारी

टाटा और एयरटेल के डीटीएच बिजनेस के मर्जर को लेकर चल रही खबरों के बीच भारती एयरटेल ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि Bharti Airtel Limited और TATA Group सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य स्ट्रक्चर में टाटा ग्रुप के DTH बिजनेस, Tata Play Limited को एयरटेल की सब्सिडियरी कंपनी Bharti Telemedia Limited के साथ विलय के लिए एक संभावित ट्रांजैक्शन का पता लगाने के लिए द्विपक्षीय चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल अभी सिर्फ बातचीत जारी है।

एयरटेल ने Ericsson 5G कोर टेक्नोलॉजी के साथ किया पार्टनरशिप

एयरटेल ने Ericsson 5G कोर टेक्नोलॉजी के साथ भी पार्टनरशिप किया है। कंपनी ने एक अलग फाइलिंग में कहा कि यह पार्टनरशिप एयरटेल को समय के साथ कमर्शियली लाइव, पूर्ण पैमाने पर 5जी स्टैंडअलोन नेटवर्क में बदलने में सक्षम बनाएगा, जिससे उनके ग्राहकों को 5जी की हाई क्वालिटी मिलेंगी।

एयरटेल ने अपने फाइलिंग में बताया कि पार्नरशिप के तहत एरिक्सन अपने सिग्नलिंग कंट्रोलर सॉल्यूशन को भारती एयरटेल के नेटवर्क में तैनात करेगा। इसके अलावा, एरिक्सन का 5जी स्टैंडअलोन-इनेबल्ड चार्जिंग और पॉलिसी सॉल्यूशन पेश किया जाएगा।

Airtel Share Price

मंगलवार 25 फरवरी को कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.55% या 40.80 रुपये की तेजी के साथ 1641.60 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.32% या 37.15 रुपये चढ़कर 1,638.45 रुपये पर रहा।