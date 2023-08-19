scorecardresearch
स्पाइसजेट की फ्लाइट में एयरहोस्टेस की चोरी-छिपे खींची फोटो, पुलिस ने पकड़ा

एक वायरल वीडियो में पता चला है कि यात्री ने छिपकर फ्लाइट अटेंडेंट और अन्य महिलाओं के वीडियो और आपत्तिजनक तस्वीरें ले लीं। स्पाइसजेट की उड़ान संख्या 157 की पहली पंक्ति में बैठे व्यक्ति ने कथित तौर पर एयर होस्टेस की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया जब वह खाना परोस रही थी।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 19, 2023 11:42 IST
स्पाइसजेट की फ्लाइट में एयरहोस्टेस की चोरी-छिपे खींची फोटो, पुलिस ने पकड़ा

16 अगस्त को दिल्ली से मुंबई जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर एक एयर होस्टेस की फोटो खींचने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस ने इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया।

एक वायरल वीडियो में पता चला है कि यात्री ने छिपकर फ्लाइट अटेंडेंट और अन्य महिलाओं के वीडियो और आपत्तिजनक तस्वीरें ले लीं। स्पाइसजेट की उड़ान संख्या 157 की पहली पंक्ति में बैठे व्यक्ति ने कथित तौर पर एयर होस्टेस की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया जब वह खाना परोस रही थी। 

एयरलाइन के प्रवक्ता के मुताबिक, फोटो खींचने की घटना का जैसे ही पता चला तो यात्री का क्रू मेंबर्स से टकराव हुआ। उन्होंने अपने फोन से तस्वीरें डिलीट कर दीं और अपने कृत्य के लिए माफी मांगी। यात्री ने लिखित माफीनामा भी दिया। बाद में फ्लाइट मुंबई में उतरी और पुलिस ने उस व्यक्ति को विमान से उतार दिया। उन पर एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है

