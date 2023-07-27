जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैकरॉक के बीच समझौता

scorecardresearch
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 27, 2023 08:36 IST
मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडियरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (जेएफएस) और ब्लैकरॉक ने बुधवार को ज्वाइंट वेंचर बनाने का ऐलान किया है। जेएफएस और ब्लैकरॉक प्रत्येक संयुक्त उद्यम में $150 मिलियन के प्रारंभिक निवेश का लक्ष्य रख रहे हैं।

एपीएसी, ब्लैकरॉक के अध्यक्ष और प्रमुख राचेल लॉर्ड ने कहा, भारत एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। Jio BlackRock की संयुक्त भारत में लाखों निवेशकों की मदद करेगी।

जेएफएस के अध्यक्ष और सीईओ हितेश सेठिया ने कहा, यह जेएफएस और ब्लैकरॉक के बीच एक रोमांचक साझेदारी है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों में से एक है।  Jio BlackRock वास्तव में परिवर्तनकारी, ग्राहक केंद्रित और डिजिटल-पहला उद्यम होगा।

रेग्युलेटरी अप्रूवल के बाद दोनो ज्वाइंट वेंचर काम करेंगे।रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि उसकी अलग इकाई रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स का नाम 25 जुलाई से बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर दिया गया है।आरआईएल ने हाल ही में अपनी वित्तीय सेवा शाखा - जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग कर दिया है। सभी रिलायंस शेयरधारकों को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर 1:1 के अनुपात में मिलेंगे।

रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (जेएफएस) का शेयर मूल्य उम्मीद से कहीं अधिक 261.85 रुपये निर्धारित होने के बाद इसका मूल्य लगभग 20 अरब डॉलर आंका गया है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 27, 2023