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Newsबिजनेस न्यूजUPI MDR vs Debit Card vs Credit Card Charges: व्यापारियों के लिए कौन सा पेमेंट सिस्टम कितना महंगा?

UPI MDR vs Debit Card vs Credit Card Charges: व्यापारियों के लिए कौन सा पेमेंट सिस्टम कितना महंगा?

UPI पर नए MDR नियम लागू होने से पहले यह समझना जरूरी है कि इसका असर किस पर पड़ेगा। ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% चार्ज लगेगा, लेकिन ग्राहक से कोई फीस नहीं ली जाएगी। जानिए UPI MDR कैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड चार्ज से अलग है।

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Sonam
Sonam
UPDATED: Sep 16, 2026 16:06 IST
AI Generated Image

In Short

  • 15 अक्टूबर से ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होगा, अधिकतम चार्ज ₹300 रहेगा।
  • MDR का भुगतान ग्राहक नहीं बल्कि व्यापारी करेगा, वहीं P2P UPI ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
  • UPI MDR की तुलना सीधे डेबिट और क्रेडिट कार्ड चार्ज से नहीं की जा सकती, क्योंकि तीनों के नियम अलग हैं।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) पर 15 अक्टूबर से चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट्स पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू होने जा रहा है। इसके बाद व्यापारियों को कुछ बड़े UPI लेनदेन पर पेमेंट स्वीकार करने की लागत देनी होगी। हालांकि, UPI MDR को सीधे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के MDR से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि तीनों पेमेंट सिस्टम के नियम और ढांचा अलग-अलग हैं।

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UPI MDR में कितना लगेगा चार्ज?

नए NPCI फ्रेमवर्क के तहत ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR लागू होगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन रखी गई है।

इस चार्ज का भुगतान ग्राहक नहीं बल्कि व्यापारी करेगा। वहीं, Person-to-Person (P2P) UPI ट्रांजैक्शन इस नियम के दायरे से बाहर रहेंगे।

उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यापारी ₹5,000 का योग्य UPI पेमेंट स्वीकार करता है, तो उसे ₹20 MDR देना होगा। वहीं ₹50,000 के ट्रांजैक्शन पर MDR ₹200 होगा। ₹75,000 या उससे ज्यादा के पेमेंट पर यह चार्ज ₹300 तक सीमित रहेगा।

Image Credit : Aaj Tak

डेबिट कार्ड MDR से कितना अलग है UPI चार्ज?

डेबिट कार्ड से पेमेंट पर MDR अलग नियमों के तहत तय होता है। RBI के दिसंबर 2017 के नियमों के अनुसार, छोटे व्यापारियों के लिए कार्ड पेमेंट पर MDR की सीमा अलग-अलग थी।

₹20 लाख तक सालाना टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों के लिए फिजिकल POS और ऑनलाइन कार्ड ट्रांजैक्शन पर अधिकतम MDR 0.40% और QR आधारित कार्ड पेमेंट पर 0.30% था। इन पर प्रति ट्रांजैक्शन अलग-अलग सीमा भी तय थी।

अन्य व्यापारियों के लिए MDR की सीमा 0.90% और 0.80% तक थी। इसलिए UPI का 0.4% MDR कुछ मामलों में डेबिट कार्ड चार्ज से मिलता-जुलता लग सकता है, लेकिन दोनों के नियम, सीमा और लागू होने की शर्तें अलग हैं।

क्रेडिट कार्ड MDR का सिस्टम अलग

क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए कोई एक तय MDR दर नहीं है, जो सभी ट्रांजैक्शन पर लागू हो। इसकी लागत कार्ड नेटवर्क, बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और व्यापारी के बीच हुए समझौते पर निर्भर करती है।

इसलिए UPI के नए MDR की तुलना सीधे क्रेडिट कार्ड चार्ज से नहीं की जा सकती।

व्यापारियों पर क्या होगा असर?

नए नियम के बाद बदलाव यह है कि कुछ ज्यादा वैल्यू वाले UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर व्यापारियों को एक तय पेमेंट एक्सेप्टेंस कॉस्ट देनी होगी। हालांकि, इसका वास्तविक असर ट्रांजैक्शन की राशि, व्यापारी की कैटेगरी और ग्राहक द्वारा चुने गए पेमेंट माध्यम पर निर्भर करेगा।

जानकारों के अनुसार, नए MDR के बावजूद UPI कई कार्ड आधारित पेमेंट विकल्पों की तुलना में कम लागत वाला माध्यम बना रह सकता है।

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Edited By:
Sonam
Published On:
Sep 16, 2026