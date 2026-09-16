OTM क्या है? Mutual Fund SIP निवेश को आसान बनाने वाले One Time Mandate को समझें

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए One Time Mandate (OTM) एक ऐसा फीचर है, जो SIP और अन्य योग्य ट्रांजैक्शन के पेमेंट को आसान बनाता है। OTM के जरिए निवेशक अपने बैंक अकाउंट को पहले से अधिकृत कर देते हैं, जिसके बाद हर बार अलग से पेमेंट ऑथराइजेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती।

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OTM कैसे काम करता है?

OTM एक तरह का स्टैंडिंग बैंक डेबिट ऑथराइजेशन है, जिसमें निवेशक अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट की अनुमति देते हैं। एक बार OTM रजिस्टर और एक्टिव होने के बाद, SIP जैसी योग्य पेमेंट रिक्वेस्ट तय नियमों के अनुसार अपने आप प्रोसेस हो सकती हैं।

यह सुविधा आमतौर पर NACH (National Automated Clearing House) सिस्टम के जरिए काम करती है। NACH एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, जिसे NPCI ऑपरेट करता है और इसका इस्तेमाल रेकरिंग या समय-समय पर होने वाले बैंक ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है।

OTM सेटअप के दौरान निवेशक को बैंक डिटेल, मंडेट लिमिट और वैलिडिटी जैसी जानकारी देनी होती है। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद जब कोई योग्य ट्रांजैक्शन शुरू किया जाता है, तो बैंक अकाउंट से तय शर्तों के अनुसार रकम डेबिट हो जाती है।

OTM और SIP में क्या अंतर है?

कई निवेशक OTM और SIP को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग हैं।

SIP निवेश का तरीका है, जो बताता है कि निवेशक कितनी राशि और कितनी बार निवेश करेगा। वहीं OTM पेमेंट की अनुमति देता है, जिससे बैंक अकाउंट से रकम कटने की प्रक्रिया आसान हो जाती है।

यानी SIP निवेश का फैसला करता है, जबकि OTM भुगतान की सुविधा देता है।

OTM लिमिट का क्या मतलब है?

OTM में एक डेबिट लिमिट तय की जाती है, जो अधिकतम राशि की सीमा होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक अकाउंट से हर बार उतनी ही रकम कट जाएगी।

उदाहरण के लिए, अगर किसी निवेशक ने OTM लिमिट ₹50,000 रखी है और उसकी SIP ₹10,000 की है, तो बैंक अकाउंट से सिर्फ ₹10,000 ही डेबिट होगा। ₹50,000 सिर्फ अधिकतम सीमा बताता है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन हो सकता है।

UMRN क्या होता है?

OTM रजिस्ट्रेशन के बाद एक यूनिक नंबर जारी किया जाता है, जिसे UMRN (Unique Mandate Reference Number) कहा जाता है। इसका इस्तेमाल भविष्य में मंडेट को पहचानने, बदलने या कैंसिल करने के लिए किया जाता है।

OTM कैसे रजिस्टर करें?

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OTM को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से रजिस्टर किया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में निवेशक ई-मैंडेट के जरिए बैंक डिटेल भरते हैं और नेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल ऑथेंटिकेशन माध्यम से इसे पूरा करते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया में OTM या NACH फॉर्म भरकर जमा करना होता है। इसमें बैंक डिटेल और जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

OTM के फायदे क्या हैं?

OTM खासतौर पर SIP निवेशकों के लिए सुविधाजनक है क्योंकि इससे हर महीने अलग से पेमेंट करने की जरूरत कम हो जाती है।

SIP की पेमेंट प्रक्रिया आसान हो जाती है। तय समय पर निवेश करने में मदद मिलती है। कई योग्य SIP को एक ही मंडेट से मैनेज किया जा सकता है।

पेमेंट ऑथराइजेशन बार-बार देने की जरूरत नहीं पड़ती। OTM फेल क्यों हो सकता है?

कई बार गलत बैंक डिटेल, सिग्नेचर मिसमैच, बैंक अकाउंट की पात्रता, कम OTM लिमिट या अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस न होने की वजह से OTM फेल हो सकता है।

इसलिए निवेशकों को बैंक डिटेल सही रखने, पर्याप्त बैलेंस बनाए रखने और मंडेट की लिमिट व वैलिडिटी जांचते रहने की सलाह दी जाती है।

क्या OTM से Lump Sum निवेश भी कर सकते हैं?

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OTM का इस्तेमाल कुछ परिस्थितियों में अतिरिक्त या Lump Sum म्यूचुअल फंड निवेश के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि, यह सुविधा हर प्लेटफॉर्म या म्यूचुअल फंड में अलग हो सकती है। इसलिए निवेश करने से पहले संबंधित नियमों को जांचना जरूरी है।

OTM बदलना या कैंसिल करना

अगर निवेशक SIP राशि बढ़ाना चाहता है या बैंक अकाउंट बदलना चाहता है, तो उसे नया मंडेट रजिस्टर करना पड़ सकता है। OTM कैंसिल करने के लिए बैंक, म्यूचुअल फंड, रजिस्ट्रार या संबंधित प्लेटफॉर्म की प्रक्रिया का पालन करना होता है।

कुल मिलाकर, OTM म्यूचुअल फंड निवेश में पेमेंट प्रक्रिया को आसान बनाने वाला फीचर है। यह निवेश की राशि या रिटर्न तय नहीं करता, बल्कि सिर्फ बैंक से भुगतान की अनुमति देता है। SIP और OTM दोनों की भूमिका अलग है और निवेशकों को अपनी जरूरत के अनुसार सही विकल्प चुनना चाहिए।