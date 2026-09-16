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Newsबिजनेस न्यूजPhonePe, Paytm से GPay तक किन ऐप्स पर लगेगा MDR? जानें चार्ज को लेकर पूरी जानकारी

PhonePe, Paytm से GPay तक किन ऐप्स पर लगेगा MDR? जानें चार्ज को लेकर पूरी जानकारी

PhonePe, Paytm और GPay जैसे UPI ऐप इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के मन में सवाल है कि क्या अब पेमेंट करने पर MDR चार्ज कटेगा? सरकार के नए नियमों के बाद साफ हो गया है कि चार्ज ऐप्स पर नहीं बल्कि चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। जानिए पूरा नियम।

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Sonam
Sonam
UPDATED: Sep 16, 2026 12:29 IST
AI Generated Image

In Short

  • 15 अक्टूबर से UPI पर नया MDR फ्रेमवर्क लागू, ₹2,000 से ऊपर के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर लगेगा 0.40% चार्ज।
  • PhonePe Paytm और GPay जैसे UPI ऐप इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा कोई MDR चार्ज।

भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा जरिया बन चुके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को लेकर नया अपडेट सामने आया है। सरकार ने UPI पेमेंट्स पर लागू होने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का नया फ्रेमवर्क जारी कर दिया है, जो 15 अक्टूबर से लागू होगा।

UPI यूजर्स के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब PhonePe, Paytm, Google Pay जैसे UPI ऐप्स से पेमेंट करने पर चार्ज कटेगा? सरकार ने इसको लेकर स्थिति साफ कर दी है।

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कस्टमर से नहीं लिया जाएगा MDR चार्ज
सरकार के नए नियमों के मुताबिक, UPI पेमेंट पर लगने वाला MDR चार्ज सीधे ग्राहक को नहीं देना होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति PhonePe, Paytm, GPay या किसी अन्य UPI ऐप के जरिए पेमेंट करता है, तो उसके बैंक अकाउंट से अलग से कोई MDR चार्ज नहीं कटेगा।

यह चार्ज सिर्फ पर्सन टू मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर लागू होगा और इसे चुनिंदा मर्चेंट से लिया जाएगा।

₹2,000 से ऊपर के पेमेंट पर 0.40% MDR

नए फ्रेमवर्क के तहत ₹2,000 से ज्यादा के कुछ UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.40% MDR लागू होगा। हालांकि, यह चार्ज ग्राहक से नहीं बल्कि मर्चेंट द्वारा वहन किया जाएगा।

सरकार ने MDR की गणना को भी स्पष्ट किया है। इसके अनुसार अलग-अलग पेमेंट अमाउंट पर कितना MDR लगेगा, इसकी सीमा तय की गई है।

₹3,000 की खरीदारी पर ₹12 MDR

अगर कोई व्यापारी ₹3,000 का UPI पेमेंट स्वीकार करता है, तो 0.40% MDR के हिसाब से चार्ज ₹12 होगा। यह राशि व्यापारी अपने Acquiring Bank को देगा।

इसी तरह ₹50,000 की खरीदारी पर 0.40% MDR के हिसाब से चार्ज ₹200 बनेगा।

वहीं, अगर कोई ट्रांजैक्शन ₹1 लाख या उससे ज्यादा का है, तो 0.40% के हिसाब से MDR ₹400 बनता है, लेकिन सरकार ने इसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन तय की है।

MDR चार्ज कैलकुलेशन समझें
 

प्रतीकात्मक तस्वीर

मोबाइल में मौजूद UPI ऐप्स जैसे PhonePe, Paytm और GPay से पेमेंट करने वाले ग्राहकों के लिए कोई नया सीधा चार्ज नहीं लगाया गया है।

MDR की रकम मर्चेंट से ली जाएगी और यह राशि उसके बैंक अकाउंट से जुड़े सिस्टम के जरिए कटेगी। यानी आम UPI यूजर के लिए पेमेंट प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी।

Edited By:
Sonam
Published On:
Sep 16, 2026