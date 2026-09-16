UPI MDR का असर: Paytm शेयर 7% चढ़ा, Pine Labs 8% टूटा; ब्रोकरेज JM Financial बदला अनुमान

UPI के 2,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर MDR (Merchant Discount Rate) लागू होने की खबर के बाद बुधवार को डिजिटल पेमेंट कंपनियों के शेयरों में अलग-अलग रुख दिखा। Paytm की पैरेंट कंपनी One 97 Communications का शेयर 7.24% उछलकर 1,856.50 रुपये पर पहुंच गया। वहीं Pine Labs का शेयर 7.69% गिरकर 178.80 रुपये पर आ गया।

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Paytm की कमाई का अनुमान बढ़ा

JM Financial ने कहा कि नोटिफाइड MDR रेट उसके पुराने अनुमान से काफी ज्यादा है। हालांकि, MDR से जुड़े अपवाद भी अनुमान से व्यापक हैं। इसके चलते ब्रोकरेज ने Paytm के लिए पात्र GMV में MDR लागू होने की हिस्सेदारी का अनुमान 30% से घटाकर 20% कर दिया।

JM Financial के मुताबिक Paytm की 20% हिस्सेदारी मानने पर MDR का पास-थ्रू 5 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 8 बेसिस पॉइंट हो सकता है।

ब्रोकरेज के अनुमान के मुताबिक, इस डील से FY27E में करीब ₹210 करोड़ और FY28E में ₹470 करोड़ की अतिरिक्त आय हो सकती है। वहीं, एडजस्टेड EBITDA में FY27E में ₹140 करोड़ और FY28E में ₹440 करोड़ की बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है।

ब्रोकरेज ने Paytm का टारगेट प्राइस 1,950 रुपये से बढ़ाकर 2,150 रुपये किया है। हालांकि, JM Financial ने कहा कि NPCI ने अभी MDR पूल को पेमेंट वैल्यू चेन में बांटने का तरीका स्पष्ट नहीं किया है। इसलिए Paytm की 20% MDR हिस्सेदारी का अनुमान एक प्रमुख जोखिम बना हुआ है।

Pine Labs पर भी अलग अनुमान

Pine Labs का शेयर 7.69% गिरकर 178.80 रुपये पर आ गया। यह गिरावट ऐसे समय आई जब Emkay Global ने कंपनी का टारगेट प्राइस 190 रुपये से बढ़ाकर 230 रुपये कर दिया। ब्रोकरेज ने Paytm के लिए 2,400 रुपये का टारगेट दिया है।

Emkay Global ने कहा कि MDR से होने वाली आय उन पेमेंट नेटवर्क और मर्चेंट रिश्तों पर आ सकती है, जो कंपनियों के पास पहले से मौजूद हैं। हालांकि, ब्रोकरेज ने MDR से जुड़े इंटरचेंज शेयरिंग फॉर्मूले, बड़े ट्रांजैक्शन के लिए प्रतिस्पर्धी डिस्काउंटिंग और 2,000 रुपये की सीमा पर ग्राहकों के व्यवहार में बदलाव को प्रमुख जोखिम बताया है।