ट्रेन में फूड डिलीवरी का ट्रेंड बढ़ा। आखिर यात्री सबसे ज्यादा क्या खा रहे, क्या पी रहे हैं? स्विगी की रिपोर्ट से हुआ खुलासा

भारत में ट्रेन सफर के दौरान खाना ऑर्डर करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। Swiggy Limited ने 8 जुलाई 2026 को अपनी एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि स्विगी फूड ऑन ट्रेन सर्विस देश के 180 शहरों तक पहुंच गई है। अप्रैल-जून 2026 तिमाही में इस सर्विस के ऑर्डर सालाना आधार पर 3 गुना बढ़े। गर्मियों की छुट्टियों में लाखों परिवारों के सफर ने इस ग्रोथ को और रफ्तार दी। Swiggy ने इस गर्मी यात्रियों के लिए ‘Scan your Ticket’ फीचर भी लॉन्च किया। इस फीचर में यात्री अपना टिकट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ऐप अपने आप PNR पहचान लेता है और यात्री सफर के दौरान आसानी से खाना ऑर्डर कर सकते हैं।

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मल्टी स्टेशन बुकिंग में 300% से ज्यादा ग्रोथ

Swiggy Food on Train पर मल्टी स्टेशन यात्रा में भी बड़ा उछाल आया। कंपनी के मुताबिक एक ही PNR पर 2 या उससे ज्यादा स्टेशनों पर खाना ऑर्डर करने वाले यात्रियों की संख्या सालाना आधार पर 300 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है। ऐसे यात्री एक स्टॉप पर ऑर्डर करने वालों के मुकाबले करीब 2.2 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। भोपाल से नागपुर सबसे लोकप्रिय two-stop eating trail रहा है। इस रूट पर 1,300 से ज्यादा यात्रियों ने एक ही बुकिंग पर दोनों स्टेशनों पर खाना मंगाया। Swiggy ने इस गर्मी 17 नए स्टेशन भी जोड़े, जिनमें गुरुग्राम, उदयपुर, बीकानेर, कयामकुलम, नांदेड़, अमरावती, शोरानुर, आरा, और निज़ामाबाद शामिल हैं।

ट्रेन में रोटी सबसे आगे,मैंगो शेक भी बना पसंद

इस गर्मी स्विगी फूड ऑन ट्रेन पर सबसे ज्यादा डिमांड रोटी की रही। यात्रियों ने 4 लाख से ज्यादा रोटियां ऑर्डर कीं। इनमें तवा रोटी, तंदुरी रोटी, बटर रोटी और फुलका रोटी शामिल मिल रहे। मसाला दोसा, आलू परांठा और मैक आलू टिक्की बर्गर भी लोकप्रिय डिश रहीं। चिकन बिरयानी सबसे ज्यादा ऑर्डर किया गया नॉन वेज डिश रहा। गर्मी के मौसम में ठंडे ड्रिंक्श की मांग भी बढ़ी। मैंगो शेक इस कैटेगरी का breakout summer star बना। इसके orders winter के मुकाबले करीब 10x बढ़े। सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऑर्डर 354%, लस्सी के 100% और आईसक्रीम के ऑर्डर 140% बढ़े।

छोटे शहरों से भी बढ़ी नई डिमांड

Swiggy के Vice President - Food Strategy, Customer Experience & New Initiatives, दीपक मलू ने कहा कि Food on Train ने पिछले एक साल में तेज ग्रोथ देखी है और पिछली तिमाही में भी orders में 3x YoY growth रही। उन्होंने कहा कि tier-4 towns और शहरों में कई कस्टमर्स ने पहली बार जंक्शन प्लेटफॉर्म पर फूड ऑन ट्रेन डिस्कवर किया। गुना में 66% ऑर्डर्स पहली बार स्विगी यूजर्स से आए। India Rise emerging towns में orders 253% YoY बढ़े, जो मेट्रों की तुलना में करीब दोगुनी रफ्तार है। इससे साफ है कि ट्रेन फूड डिलीवरी अब बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई है।