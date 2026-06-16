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Newsबिजनेस न्यूज2BHK का किराया प्रति महीना ₹90 हजार तक! दिल्ली-एनसीआर का ये शहर सबसे महंगा रेंटल बाजार

2BHK का किराया प्रति महीना ₹90 हजार तक! दिल्ली-एनसीआर का ये शहर सबसे महंगा रेंटल बाजार

दिल्ली-एनसीआर में 2026 के दौरान किराये के मकानों की मांग तेजी से बढ़ी है। ये शहर सबसे महंगा रेंटल मार्केट बना हुआ है। जानिए दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 2BHK फ्लैट का औसत किराया और मांग की स्थिति।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 16, 2026 15:38 IST
AI Generated Image

In Short

  • दिल्ली-एनसीआर में 2026 के दौरान किराये के मकानों की मांग में तेज उछाल आया है, जिसकी बड़ी वजह कॉर्पोरेट विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और बढ़ती नौकरी के अवसर हैं।
  • गुरुग्राम एनसीआर का सबसे महंगा रेंटल मार्केट बना हुआ है, जहां 2BHK फ्लैट का किराया ₹37,000 से ₹90,000 प्रति माह तक पहुंच गया है।
  • नोएडा और ग्रेटर नोएडा कम किराये, बेहतर सुविधाओं और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण किरायेदारों के लिए तेजी से पसंदीदा विकल्प बन रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर के रेंटल हाउसिंग बाजार में 2026 में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कॉर्पोरेट कंपनियों के विस्तार, तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी संख्या में कामकाजी लोगों के आने से 2026 में दिल्ली-एनसीआर के किराये के मकानों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है।

जहां गुरुग्राम अभी भी सबसे महंगा किराये का बाजार बना हुआ है, वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा कम किराये में आधुनिक सुविधाएं मिलने के कारण तेजी से किरायेदारों को अपनी ओर खींच रहे हैं। 

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गुरुग्राम में किराया सबसे अधिक

गुरुग्राम में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों, टेक कंपनियों, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) और बाहर से आने वाले प्रोफेशनल्स की वजह से किराये के मकानों की मांग लगातार बनी हुई है।

इसी कारण यह एनसीआर का सबसे महंगा रेंटल मार्केट बना हुआ है। यहां 2BHK फ्लैट का किराया आमतौर पर ₹37,000 से ₹90,000 प्रति माह के बीच है, जबकि पॉश इलाकों में इससे भी ज्यादा किराया देना पड़ सकता है।

वहीं, शहर के प्रमुख इलाकों में 1BHK फ्लैट का किराया करीब ₹25,000 महीने तक पहुंच गया है। साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे क्षेत्रों में किराये लगातार बढ़ रहे हैं।

दिल्ली में प्रीमियम मांग कायम

दिल्ली में बेहतर सुविधाएं, बड़ा मेट्रो नेटवर्क और प्रमुख ऑफिस इलाकों के करीब होने की वजह से किराये के मकानों की मांग हमेशा बनी रहती है। छात्र, नौकरीपेशा लोग और सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में यहां घर तलाशते हैं।

राजधानी में 2BHK फ्लैट का किराया आमतौर पर ₹25,000 से ₹60,000 प्रति माह के बीच रहता है। साउथ दिल्ली, द्वारका, वसंत कुंज और सेंट्रल दिल्ली जैसे इलाके सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इन प्रीमियम इलाकों में अच्छी लोकेशन और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण किराया भी अपेक्षाकृत ज्यादा है।

नोएडा बना संतुलित विकल्प

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नियंत्रित किराये के बीच संतुलन तलाशने वाले किराएदारों के लिए नोएडा सबसे पसंदीदा विकल्प बनकर उभरा है। कॉर्पोरेट कॉरिडोर और बढ़ते आईटी पार्क यहां मांग को लगातार मजबूत बनाए हुए हैं। नोएडा में 2BHK फ्लैट का किराया आमतौर पर ₹15,000 से ₹30,000 प्रति माह के बीच है। खासकर नोएडा एक्सप्रेसवे और रोजगार केंद्रों के आसपास के सेक्टरों में गतिविधि सबसे ज्यादा देखी जा रही है।

ग्रेटर नोएडा सबसे किफायती

एनसीआर के प्रमुख बाजारों में ग्रेटर नोएडा सबसे सस्ता विकल्प बना हुआ है। कम जनसंख्या घनत्व, योजनाबद्ध सेक्टर और बड़े आवासीय लेआउट परिवारों और पहली बार किराये पर घर लेने वालों को आकर्षित कर रहे हैं। यहां 2BHK फ्लैट का किराया ₹12,000 से ₹25,000 प्रति माह के बीच है। रियल एस्टेट जानकारों का मानना है कि जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन और नई कनेक्टिविटी परियोजनाओं के साथ आने वाले वर्षों में यहां किराये की मांग और तेज हो सकती है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 16, 2026