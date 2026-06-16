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Newsबिजनेस न्यूजयूएई में भारतीय पासपोर्ट और वीजा सेवाओं में बदलाव, 1 जुलाई से नया सर्विस प्रोवाइडर संभालेगा काम

यूएई में भारतीय पासपोर्ट और वीजा सेवाओं में बदलाव, 1 जुलाई से नया सर्विस प्रोवाइडर संभालेगा काम

दूतावास ने हितधारकों से यह भी अनुरोध किया कि वे सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया चैनलों पर ही भरोसा करें।

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Franklin Nigam
Franklin Nigam
UPDATED: Jun 16, 2026 15:52 IST
भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में वीजा और कांसुलर सेवाओं में बड़े बदलाव की घोषणा की है।
भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में वीजा और कांसुलर सेवाओं में बड़े बदलाव की घोषणा की है।

In Short

  • यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए अहम अपडेट, बदल रहा है सर्विस प्रोवाइडर
  • भारतीय दूतावास का बड़ा फैसला, यूएई में बदलेगा पासपोर्ट-वीजा सेवा सिस्टम
  • 1 जुलाई से अल हिंद टूर्स संभालेगा भारतीय पासपोर्ट और वीजा सेवाएं
  • यूएई में भारतीय पासपोर्ट-वीजा सेवाओं के लिए नया सर्विस प्रोवाइडर, 1 जुलाई से बदलाव

यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए पासपोर्ट, वीजा और दूसरी कांसुलर सेवाओं से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से अल हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स एलएलसी भारतीय पासपोर्ट, वीजा और कांसुलर सेवाओं के लिए नया सर्विस प्रोवाइडर होगा।

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दूतावास के मुताबिक, मौजूदा सर्विस प्रोवाइडर बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड और एसजीआईवीएस ग्लोबल 30 जून 2026 तक आवेदन स्वीकार करते रहेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। इसके बाद 1 जुलाई या उसके बाद जमा होने वाले सभी आवेदन अल हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स एलएलसी द्वारा संचालित केंद्रों के जरिए स्वीकार किए जाएंगे।

30 जून तक पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी

भारतीय दूतावास ने बताया कि नए सर्विस प्रोवाइडर की नियुक्ति निविदा और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद की गई है। नई व्यवस्था के तहत अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास और दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से जुड़ी पासपोर्ट, वीजा और कांसुलर सेवाएं शामिल होंगी।

इसका मतलब है कि 30 जून 2026 तक लोगों को पहले की तरह बीएलएस इंटरनेशनल और एसजीआईवीएस ग्लोबल के सेवा केंद्रों का ही इस्तेमाल करना होगा। 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।

सेवा केंद्रों और शुल्क की जानकारी जल्द मिलेगी

दूतावास ने कहा है कि नए सेवा केंद्रों के पते, उनके कामकाज का समय, अपॉइंटमेंट बुकिंग की प्रक्रिया, सेवा शुल्क और संपर्क विवरण से जुड़ी पूरी जानकारी अलग से जारी की जाएगी।

ये सभी अपडेट अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास और दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास की आधिकारिक वेबसाइटों और सत्यापित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि आवेदकों को सही और ताजा जानकारी मिल सके।

दूतावास ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे 30 जून तक अपने सभी आवेदन मौजूदा बीएलएस इंटरनेशनल और एसजीआईवीएस ग्लोबल सेवा केंद्रों के जरिए जमा करें। साथ ही, बदलाव से जुड़ी नई जानकारी के लिए केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें।

दूतावास ने कहा है कि सही और नवीनतम जानकारी के लिए लोग केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया चैनलों को ही फॉलो करें।

Edited By:
franklin nigam
Published On:
Jun 16, 2026