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Newsबिजनेस न्यूजरिलायंस AGM 2026: RIL के शेयरों पर नजर - क्या आज होगा जियो IPO पर बड़ा ऐलान?

रिलायंस AGM 2026: RIL के शेयरों पर नजर - क्या आज होगा जियो IPO पर बड़ा ऐलान?

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की 49वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) आज आयोजित होगी। बाजार खुलने के दौरान होने वाली इस बैठक पर निवेशकों की खास नजर रहेगी। माना जा रहा है कि AGM में रिलायंस जियो के IPO से जुड़े अहम ऐलान हो सकते हैं। इसके अलावा AI और नए ऊर्जा कारोबार से संबंधित अपडेट भी शेयर की चाल तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिसके चलते शुक्रवार को RIL के शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

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Franklin Nigam
Franklin Nigam
UPDATED: Jun 19, 2026 09:10 IST
RIL की वार्षिक आम बैठक 2026: मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली इस कंपनी के शेयर में भारत की सबसे बड़ी कंपनी (17.96 लाख करोड़ रुपये) के इस महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट आयोजन से पहले एक सप्ताह में 5% की वृद्धि हुई है।
RIL AGM 2026: मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी के शेयर में भारत की सबसे बड़ी कंपनी (17.96 लाख करोड़ रुपये) के इस महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट आयोजन से पहले एक सप्ताह में 5% की वृद्धि हुई है।

In Short

  • RIL AGM 2026: जियो IPO अपडेट पर नजर
  • क्या आज होगा जियो IPO पर बड़ा ऐलान?
  • रिलायंस AGM 2026 आज, AI और जियो IPO पर निवेशकों की टिकी नजर
  • जानिए शेयर का तकनीकी आउटलुक और ब्रोकरेज की राय

RIL AGM 2026: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की 49वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) आज होने वाली है, जिसके चलते कंपनी के शेयरों पर सबकी नजर है। RIL AGM 2026 के दौरान रिलायंस जियो के बहुप्रतीक्षित IPO से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाओं से भी शुक्रवार को शेयरों में उतार-चढ़ाव की संभावना है। AGM बाजार खुलने के समय के दौरान आयोजित की जाएगी।

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29 अगस्त, 2026 को आयोजित समूह की 48वीं वार्षिक आम बैठक के बाद से इस लार्ज कैप स्टॉक में 2% से अधिक की गिरावट आई है। आरआईएल का शेयर, जो पिछले साल 29 अगस्त को 1357 रुपये पर बंद हुआ था, पिछले सत्र में 1327 रुपये पर समाप्त हुआ।

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी के शेयर में भारत की सबसे बड़ी कंपनी (17.96 लाख करोड़ रुपये) के महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट कार्यक्रम से पहले एक सप्ताह में 5% की वृद्धि हुई है।

बाजार की दिग्गज कंपनी आरआईएल के शेयर 5 जनवरी, 2026 को बने रिकॉर्ड उच्च स्तर 1611.20 रुपये से 18% गिर गए हैं। पिछले सत्र में, आरआईएल के शेयर 0.36% गिरकर 1327.75 रुपये पर बंद हुए। आरआईएल के शेयर एक साल में 7% और दो साल में 10.33% गिर चुके हैं। 11 जून, 2026 को यह शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर 1253.65 रुपये पर पहुंच गया था।

दूसरी ओर, आरआईएल के शेयर ने 2025 में 2020 के बाद से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। आरआईएल के शेयर में 2025 में 29% की वृद्धि हुई, जो 2021 में 19%, 2022 में 7.54%, 2023 में 1.57% और 2024 में -6% की गिरावट से कहीं अधिक है। शेयर ने 2020 में 32% का रिटर्न दिया था।

चार्ट पर यह लार्ज कैप स्टॉक न तो ओवरसोल्ड है और न ही ओवरबॉट, इसका आरएसआई 51.2 है।

मूविंग एवरेज के संदर्भ में, आरआईएल के शेयर 5 दिन, 10 दिन और 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर लेकिन 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहे हैं।

इस स्टॉक का बीटा 0.94 है, जो एक वर्ष में औसत अस्थिरता को दर्शाता है।

एजीएम में संभवतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित पहलों और समूह के नए ऊर्जा व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

आरआईएल शेयर मूल्य लक्ष्य

ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने इस शेयर पर ओवरवेट रुख बनाए रखा है और इसका लक्ष्य 1,803 रुपये रखा है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 35% की वृद्धि का संकेत देता है।

बोनान्ज़ा के वरिष्ठ तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक विराट जगद ने कहा, "रिलायंस इंडस्ट्रीज संरचनात्मक गिरावट के भीतर मामूली पुलबैक रिकवरी दिखा रहा है और वर्तमान में अपने गिरते हुए प्रमुख EMA (20, 50, 100, 200) से नीचे कारोबार कर रहा है। हालांकि मौजूदा स्तरों पर प्राइस एक्शन एक ग्रीन डिफेंसिव कैंडल दिखा रहा है, लेकिन वॉल्यूम में मजबूत वृद्धि की कमी कमजोर खरीदारी का संकेत देती है। RSI अभी भी 50 से ऊपर ब्रेक करने के लिए संघर्ष कर रहा है, इसलिए नए निवेश से बचें। मौजूदा पोजीशन के लिए, 1,260 रुपये पर सख्त डिफेंसिव स्टॉप लॉस बनाए रखें और 1,400 रुपये की रिकवरी का लक्ष्य रखें।"

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आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने कहा, "1300 रुपये पर सपोर्ट है, जबकि 1360 रुपये पर रेजिस्टेंस है। 1360 रुपये से ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट होने पर शेयर 1400 रुपये तक और ऊपर जा सकता है। अल्पावधि में, शेयर के 1300-1400 रुपये के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।"

 

Edited By:
franklin nigam
Published On:
Jun 19, 2026