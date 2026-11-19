प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विकास यात्रा को इस बार बिल्कुल अलग अंदाज में पेश किया है। पीएम मोदी ने लोकप्रिय वीडियो गेम GTA 6 की थीम और उसके आइकॉनिक फॉन्ट से प्रेरित एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था, डिजिटल क्रांति और सोलर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हुए बदलावों को गेमिंग स्टाइल में दिखाया गया है। पोस्ट के साथ पीएम मोदी ने लिखा, “India is playing a whole new game!”

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GTA 6 के अंदाज में भारत की विकास यात्रा

पीएम मोदी की इस पोस्ट में 2013 से 2026 के बीच भारत में आए बदलावों को दिखाया गया है। इसकी खास बात इसका डिजाइन है, जो लोकप्रिय गेम Grand Theft Auto VI यानी GTA 6 की विजुअल स्टाइल से प्रेरित नजर आता है।

गेमिंग थीम के जरिए भारत की तरक्की को पेश करने का यह अंदाज आम सरकारी पोस्ट से अलग है। इसमें देश की उपलब्धियों को ऐसे दिखाया गया है, जैसे भारत विकास के एक नए लेवल पर पहुंच रहा हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GTA 6 की थीम और आइकॉनिक फॉन्ट का इस्तेमाल कर भारत की विकास यात्रा को अनोखे अंदाज में पेश किया। पीएम ने X पर लिखा- “India is playing a whole new game!” पीएम ने इस पोस्ट में 2013 से 2026 तक भारत की अर्थव्यवस्था, डिजिटल क्रांति, सोलर एनर्जी और दूसरे क्षेत्रों में हुए बदलावों को गेमिंग स्टाइल में दिखाया गया है। #PMModi #GTA6 #IndiaGrowth #NarendraModi #ViralPost — Business Today बाज़ार (@BT_Bazaar) November 19, 2026

अर्थव्यवस्था से डिजिटल क्रांति तक क्या दिखाया?

पोस्ट में भारत की आर्थिक प्रगति के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोलर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हुए बदलावों को जगह दी गई है।

साल 2013 और 2026 की तुलना के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई है कि पिछले 13 वर्षों में भारत ने अलग-अलग क्षेत्रों में किस तरह प्रगति की है।

डिजिटल सेवाओं के विस्तार से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी पर बढ़ते जोर तक, पोस्ट में देश की बदलती तस्वीर को सामने रखा गया है।

क्यों खास है PM मोदी का गेमिंग स्टाइल?

GTA 6 दुनिया के सबसे चर्चित वीडियो गेम्स में शामिल है। इसकी पहचान खास विजुअल स्टाइल और डिजाइन से जुड़ी है। पीएम मोदी ने इसी लोकप्रिय गेमिंग स्टाइल का इस्तेमाल कर भारत की विकास यात्रा को नए तरीके से प्रस्तुत किया है।

उनका संदेश “India is playing a whole new game!” भारत की बदलती आर्थिक और तकनीकी स्थिति को रेखांकित करता है।

यह पोस्ट दिखाती है कि सरकारी उपलब्धियों को पेश करने के लिए अब सोशल मीडिया पर लोकप्रिय गेमिंग और पॉप कल्चर से जुड़े तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।