BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की अहम बैठक, ऊर्जा से Ukraine War तक, भारत रूस के बीच $100 Billion Trade Push पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को नई दिल्ली में BRICS Summit के दौरान अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब दुनिया रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया तनाव और बदलती वैश्विक आर्थिक स्थिति का सामना कर रही है।

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यह पुतिन की फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के बाहर किसी BRICS Summit में पहली व्यक्तिगत भागीदारी भी है। बैठक में दोनों नेताओं ने भारत-रूस संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

$100 Billion Trade Target पर फोकस

बैठक में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य पर चर्चा होने की उम्मीद थी। दोनों देश व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

इसके अलावा भारत रूस के बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मास्युटिकल्स और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर बातचीत हुई।

Energy Security बना अहम मुद्दा

ईरान संकट और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता के बीच ऊर्जा सहयोग बैठक का एक बड़ा मुद्दा रहा। रूस भारत के प्रमुख ऊर्जा साझेदारों में शामिल है और दोनों देश स्थिर ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रहे हैं।

इसके अलावा दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, उर्वरक सहयोग और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

Ukraine War पर PM Modi का शांति संदेश

बैठक में यूक्रेन युद्ध भी एक अहम विषय रहा। इससे पहले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) बैठक के दौरान PM Modi ने पुतिन से संघर्ष खत्म करने और शांति की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की थी।

PM Modi ने कहा था कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में खड़ा है। भारत ने रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंध बनाए रखते हुए वैश्विक संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है।

Industrial Cooperation पर भी चर्चा

दोनों नेताओं के बीच औद्योगिक सहयोग बढ़ाने को लेकर भी बातचीत हुई। इसमें भारत में INNOPROM प्रदर्शनी आयोजित करने, रेलवे, टनलिंग, स्टील वैल्यू चेन और बिजनेस-टू-बिजनेस अवसरों को बढ़ावा देने जैसे मुद्दे शामिल रहे।

इसके अलावा ज्यादा संख्या में भारतीय कुशल कर्मचारियों के रूस जाने और दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

BRICS Summit के बीच अहम मुलाकात

भारत 2026 BRICS Summit की मेजबानी कर रहा है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है।

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PM Modi और Putin की यह बैठक भारत-रूस संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों नेताओं की पिछले 11 सालों में करीब 19 बार मुलाकात हो चुकी है, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक रिश्तों को दर्शाता है।

वहीं BRICS Summit के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा पर भी नजर रहेगी। यह 2019 के बाद उनकी पहली भारत यात्रा होगी और भारत-चीन संबंधों में सुधार की कोशिशों के बीच इसे अहम माना जा रहा है।