PayU का AI Agent Platform लॉन्च, अब ChatGPT, Claude और WhatsApp पर बेच सकेंगे भारतीय व्यापारी

डिजिटल कॉमर्स की दुनिया में AI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच PayU ने भारतीय छोटे और मध्यम कारोबारियों (SMBs) के लिए नया AI Agent Platform लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम Agent HQ है, जिसकी मदद से व्यापारी बिना कोडिंग या किसी अतिरिक्त इंटीग्रेशन के अपने प्रोडक्ट्स को ChatGPT, Claude और WhatsApp जैसे AI प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे।

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PayU का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म कारोबारियों को AI आधारित शॉपिंग के नए दौर के लिए तैयार करेगा, जहां ग्राहक पारंपरिक सर्च की जगह AI असिस्टेंट के जरिए प्रोडक्ट खोजेंगे, तुलना करेंगे और खरीदारी करेंगे।

AI प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे कारोबारियों के प्रोडक्ट

Agent HQ के जरिए व्यापारी अपने प्रोडक्ट और सेवाओं को AI प्लेटफॉर्म पर डिस्कवर और ट्रांजैक्ट करने योग्य बना सकेंगे। इसके अलावा WhatsApp जैसे लोकप्रिय कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर भी ग्राहक से बातचीत और बिक्री की सुविधा मिलेगी।

PayU के मुताबिक, AI से आने वाले ग्राहक ज्यादा खरीदारी कर सकते हैं और भविष्य में AI एजेंट डिजिटल कॉमर्स का बड़ा माध्यम बन सकते हैं। ऐसे में छोटे कारोबारियों के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद रहना जरूरी हो सकता है।

व्यापारी बना सकेंगे खुद के AI असिस्टेंट

Agent HQ के जरिए व्यापारी अपने लिए कस्टम AI असिस्टेंट भी तैयार कर सकेंगे। ये AI एजेंट वेबसाइट, ऐप और अन्य डिजिटल चैनलों पर ग्राहकों के सवालों का जवाब दे सकेंगे और खरीदारी के बाद की समस्याओं को भी संभाल सकेंगे।

ये AI असिस्टेंट सिर्फ बिक्री तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ग्राहकों से जुड़ी कई सेवाओं को ऑटोमेट करने में भी मदद करेंगे।

पेमेंट और बिजनेस ऑपरेशन में भी मदद

PayU का AI Agent Platform ट्रांजैक्शन फॉलो-अप, चार्जबैक रिकंसिलिएशन, रिफंड से जुड़ी समस्याओं और सेटलमेंट जैसी प्रक्रियाओं में भी मदद करेगा।

व्यापारी अपनी जरूरत के हिसाब से AI एजेंट चुन सकते हैं, उसकी काम करने की फ्रीक्वेंसी तय कर सकते हैं और PayU डैशबोर्ड के जरिए उसकी गतिविधियों को मॉनिटर कर सकते हैं।

यह प्लेटफॉर्म पेमेंट डेटा का विश्लेषण कर बिक्री बढ़ाने के मौके भी पहचान सकता है। ट्रांजैक्शन सफलता, असफल पेमेंट, चार्जबैक हिस्ट्री और ग्राहकों के व्यवहार के आधार पर यह बिजनेस को बेहतर मार्केटिंग रणनीति बनाने में मदद करेगा।

बिना कोडिंग के इस्तेमाल की सुविधा

PayU ने Agent HQ को नो-कोड और जीरो-इंटीग्रेशन मॉडल पर तैयार किया है। व्यापारी कुछ क्लिक में AI एजेंट एक्टिवेट कर सकते हैं और इसके आउटपुट ईमेल या WhatsApp के जरिए प्राप्त कर सकते हैं।

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कंपनी के मुताबिक, व्यापारियों के पास यह नियंत्रण रहेगा कि AI एजेंट कौन से काम कर सकता है और उसकी सीमाएं क्या होंगी।

PayU का AI कॉमर्स की ओर कदम

PayU वर्तमान में 4.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के साथ काम करता है और कंपनी के अनुसार उसने 70 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों की डिजिटल खरीदारी यात्रा को सपोर्ट किया है।

Policybazaar, Daily Objects और Pinq Polka जैसे कुछ व्यापारी पहले से Agent HQ का इस्तेमाल कर रहे हैं।

PayU का यह कदम पेमेंट कंपनी से आगे बढ़कर AI आधारित मर्चेंट सर्विस प्रोवाइडर बनने की दिशा में देखा जा रहा है। जैसे-जैसे ग्राहक AI असिस्टेंट के जरिए खरीदारी की ओर बढ़ेंगे, छोटे कारोबारियों के लिए AI कॉमर्स में अपनी मौजूदगी बनाना महत्वपूर्ण हो सकता है।