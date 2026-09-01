GDP ग्रोथ के बीच PM मोदी की बड़ी अपील, सोना खरीदने और विदेशों में शादी को लेकर कही ये बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की मजबूत GDP ग्रोथ को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। भारत ने पहली तिमाही में 7.8 फीसदी की विकास दर हासिल की है, जिसे प्रधानमंत्री ने देश के लिए शानदार उपलब्धि बताया।

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पीएम मोदी ने कहा कि इस आंकड़े से देश में खुशी और आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने आगे भी इसी विकास रफ्तार को बनाए रखने की जरूरत बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के अंदर कुछ लोग निराशा फैलाने में लगे हुए हैं, लेकिन भारत लगातार आगे बढ़ रहा है।

सोना खरीदने और विदेशों में शादी को लेकर दी सलाह



GDP ग्रोथ की तारीफ के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत न हो तो सोना खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने लोगों से विदेशों में शादी समारोह करने के बजाय देश में ही शादी करने की अपील की।

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पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलते हुए 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से विदेश यात्रा को लेकर भी सोच-समझकर फैसला लेने की बात कही।

ग्लोबल संकट के बीच भारत की ग्रोथ पर जोर



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक सेल्फी वीडियो में भारत की आर्थिक प्रगति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में फैली "झूठ की गूंज" के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है।

7.8% growth.



Strong numbers.



Even stronger confidence. pic.twitter.com/ZVPpnAXrVU — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2026

उन्होंने कहा कि दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है। युद्ध, सप्लाई चेन में रुकावट और कोविड-19 महामारी के बाद बनी अस्थिरता के बावजूद भारत तेजी से विकास कर रहा है।

‘लोकल वोकल’ और आत्मनिर्भर भारत पर फोकस



पीएम मोदी ने अपने संदेश में स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा देशवासी स्वदेशी अपनाएंगे और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देंगे, उतना ही मजबूत भारत बनेगा।

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उन्होंने कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर युवा पीढ़ी के सामने विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए सभी को संकल्प लेना होगा। इसके लिए उन्होंने ‘लोकल वोकल’ और भारत में शादी जैसे कदमों को बढ़ावा देने की बात कही।

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पहले भी कर चुके हैं ऐसी अपील



प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी स्वदेशी अपनाने की अपील कर चुके हैं। मई महीने में अमेरिका-ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट तनाव के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर के बीच उन्होंने लोगों से आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही थी।