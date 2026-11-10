Skoda-Volkswagen का भारत को लेकर क्या है प्लान? पीयूष गोयल से मुलाकात में इन 3 मुद्दों पर हुई चर्चा

भारत को दुनिया का बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने Skoda Auto Volkswagen India के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान भारत में कारों का उत्पादन बढ़ाने, विदेशों में एक्सपोर्ट को मजबूत करने और इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।

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पीयूष गोयल और Skoda-Volkswagen के बीच क्या हुई बात?

इस बैठक में Skoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL) के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पीयूष अरोड़ा के नेतृत्व में कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया।

पीयूष गोयल के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बैठक की जानकारी दी। इसके मुताबिक, बातचीत का मुख्य उद्देश्य भारत से कारों का एक्सपोर्ट बढ़ाना और देश को ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में मजबूत करना था।

Minister @PiyushGoyal met a delegation led by Mr. Piyush Arora, MD & CEO of Škoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL). Discussions focused on expanding automobile exports, enhancing India’s position as a global automotive manufacturing hub and advancing electric vehicle manufacturing. Also explored opportunities to deepen localisation, encourage innovation and strengthen India’s integration into global automotive value chains. @SkodaIndia — Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) November 9, 2026

इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारों के उत्पादन, नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई।

बैठक में लोकलाइजेशन यानी कारों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स भारत में ही बनाने पर जोर दिया गया। इससे आयात पर निर्भरता कम करने और भारत को ग्लोबल ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन से बेहतर तरीके से जोड़ने में मदद मिल सकती है।

भारत के 193 शहरों तक पहुंची Skoda

यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब Skoda Auto India देशभर में अपने शोरूम और सर्विस नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है। कंपनी के अब भारत के 193 शहरों में 350 से ज्यादा कस्टमर टचपॉइंट्स हो गए हैं। इनमें कारों की बिक्री और सर्विस से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं।

30 अक्टूबर 2026 को मणिपुर की राजधानी इंफाल में नया आउटलेट खुलने के साथ कंपनी ने 350 टचपॉइंट्स का आंकड़ा पार किया। यह मणिपुर में Skoda की पहली एंट्री भी थी। साथ ही SAVWIPL ग्रुप के किसी ब्रांड का राज्य में यह पहला आउटलेट बना।

पांच साल में कितना बढ़ा कंपनी का नेटवर्क?

Skoda के नेटवर्क में पिछले कुछ वर्षों के दौरान बड़ा विस्तार हुआ है। साल 2021 में कंपनी के 191 टचपॉइंट्स थे, जो 2025 में बढ़कर 325 हो गए।

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अक्टूबर 2026 तक यह संख्या 350 के पार पहुंच गई। वहीं, 2024 में कंपनी 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 156 शहरों में मौजूद थी। अब इसकी पहुंच 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 193 शहरों तक हो गई है।

कंपनी के साथ फिलहाल 79 डीलर पार्टनर्स जुड़े हैं। इसके नेटवर्क में 270 सेल्स टचपॉइंट्स और 203 आफ्टर-सेल्स टचपॉइंट्स शामिल हैं। कुछ जगहों पर बिक्री और सर्विस सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकती हैं।

नए शोरूम और सर्विस सेंटर भी खुले

जनवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच Skoda ने 38 नए शहरों में 58 शोरूम खोले। इसी अवधि में 34 नए शहरों में 45 वर्कशॉप भी शुरू की गईं।

इस विस्तार से कंपनी की पहुंच छोटे शहरों तक बढ़ रही है और ग्राहकों को कार खरीदने के साथ सर्विस की सुविधा भी मिल रही है।

हालांकि, पीयूष गोयल के साथ हुई बैठक के बाद किसी नए निवेश, फैक्ट्री या इलेक्ट्रिक कार की लॉन्चिंग की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल चर्चा का फोकस भारत में मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और EV उत्पादन की संभावनाओं को मजबूत करने पर रहा।