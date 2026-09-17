Pakistan Army ने US Drone Company से किया समझौता, Trump परिवार से जुड़ी कंपनी को मिला ऑर्डर
Pakistan Army और अमेरिकी ड्रोन कंपनी Powerus के बीच हुए समझौते ने रक्षा क्षेत्र में नई चर्चा शुरू कर दी है। कंपनी को ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए शुरुआती ऑर्डर मिला है। खास बात यह है कि Powerus जल्द ही Trump परिवार समर्थित कंपनी Aureus Greenway Holdings के साथ विलय करने वाली है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि सौदा योग्यता के आधार पर हुआ है।
In Short
- Pakistan Army ने US drone company Powerus के साथ MOU साइन किया
- कंपनी को Unmanned Aerial Systems के लिए शुरुआती ऑर्डर मिला है
- Powerus जल्द Trump परिवार समर्थित Aureus Greenway Holdings के साथ विलय करेगी
पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिकी ड्रोन और डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी Powerus के साथ एक समझौता किया है। कंपनी के को-फाउंडर ब्रेट वेलिकोविच के मुताबिक, Powerus को पाकिस्तान आर्मी से ड्रोन के लिए शुरुआती ऑर्डर भी मिला है। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया है कि ऑर्डर में कौन से ड्रोन शामिल हैं और इसकी कुल कीमत कितनी है।
Powerus ने बताया कि यह समझौता Unmanned Aerial Systems यानी ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। कंपनी ने सुरक्षा कारणों और गोपनीयता का हवाला देते हुए ऑर्डर से जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की।
यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार देखने को मिला है। ट्रंप ने पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की सार्वजनिक तौर पर तारीफ भी की है।
Pakistan में टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी
Powerus सैन्य और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए हवाई और समुद्री ड्रोन तैयार करती है। कंपनी अब पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के विकल्प तलाश रही है।
Powerus के को-फाउंडर ब्रेट वेलिकोविच ने कहा कि कंपनी पाकिस्तान के साथ संयुक्त टेक्नोलॉजी साझेदारी की संभावना देख रही है। इसके तहत अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की क्षमताओं को जोड़ने की योजना पर विचार किया जा रहा है।
पाकिस्तान सेना ने भी बताया कि Powerus के प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी के प्रमुख अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान रक्षा खरीद, उत्पादन और लंबी अवधि की क्षमता निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
Trump परिवार से जुड़ा है Powerus का सौदा
Powerus का एक और कारण भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। कंपनी जल्द ही पब्लिकली ट्रेडेड Aureus Greenway Holdings के साथ विलय करने वाली है। इस कंपनी को डोनाल्ड ट्रंप के बेटों Donald Trump Jr. और Eric Trump का समर्थन हासिल है।
दोनों कंपनियों ने कहा है कि यह विलय अक्टूबर की शुरुआत में पूरा हो सकता है। ट्रंप परिवार की हिस्सेदारी American Ventures नाम के निवेश फंड के जरिए है। अमेरिकी रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, विलय के बाद इस फंड की संयुक्त कंपनी में 9.9% हिस्सेदारी हो सकती है।
हालांकि, Powerus के CEO एंड्रयू फॉक्स ने कहा कि ट्रंप परिवार के संबंधों का कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी कॉन्ट्रैक्ट योग्यता के आधार पर दिए गए हैं और ट्रंप परिवार की कंपनी के कामकाज या सौदों में कोई भूमिका नहीं है।
Donald Trump Jr. के प्रवक्ता ने भी कहा कि वह कंपनी में एक पैसिव निवेशक हैं और Powerus के मैनेजमेंट, ऑपरेशन या कॉन्ट्रैक्ट फैसलों में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
Powerus के अनुसार, उसकी सब्सिडियरी कंपनियां भारी पेलोड वाले ड्रोन, टैक्टिकल डिफेंस सिस्टम और समुद्री निगरानी तकनीक पर काम करती हैं। इससे पहले 2026 में पाकिस्तान ने ट्रंप परिवार से जुड़े एक अन्य डिजिटल फाइनेंस प्लेटफॉर्म के साथ भी समझौता किया था।