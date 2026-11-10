Nvidia को 260 अरब डॉलर का झटका! जेनसन हुआंग की दौलत भी 7.4 अरब डॉलर घटी, ताइवान में क्यों मचा हड़कंप?

दुनिया की दिग्गज AI चिप कंपनी Nvidia के CEO जेनसन हुआंग एक बड़े विवाद के कारण चर्चा में हैं। उनके निजी संबंधों और कथित चीनी जासूसी कनेक्शन को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स ने ताइवान में लोगों को हैरान कर दिया है। इस बीच Nvidia के शेयरों में भारी गिरावट आई है, जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यू में करीब 260 अरब डॉलर की कमी आई। वहीं, हुआंग की संपत्ति भी लगभग 7.4 अरब डॉलर घट गई।

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ताइवान में जेनसन हुआंग को लेकर इतनी चर्चा क्यों?

जेनसन हुआंग का जन्म ताइवान के ताइनान शहर में हुआ था। बचपन में वह अमेरिका चले गए और बाद में Nvidia को दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शामिल कर दिया।

ताइवान में उनकी लोकप्रियता किसी बड़े सेलिब्रिटी जैसी है। स्थानीय मीडिया उनकी लोकप्रियता को 'Jensanity' कहता है।

हालांकि, टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग के साथ उनके कथित निजी संबंधों और एलिस के संभावित चीनी खुफिया संपर्कों से जुड़े आरोपों ने प्रशंसकों को चौंका दिया है। ये आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं।

Nvidia को 260 अरब डॉलर का नुकसान कैसे हुआ?

रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को Nvidia के शेयरों में करीब 5.5% की गिरावट दर्ज की गई।

इससे कंपनी की मार्केट वैल्यू लगभग 4.5 लाख करोड़ डॉलर से घटकर 4.24 लाख करोड़ डॉलर रह गई। यानी करीब 260 अरब डॉलर की कमी आई।

Forbes के आंकड़ों के अनुसार, जेनसन हुआंग की संपत्ति भी 162.2 अरब डॉलर से घटकर लगभग 154.7 अरब डॉलर रह गई। यह शेयरों की कीमत और संपत्ति के अनुमानित मूल्य में आई गिरावट है, वास्तविक नकद नुकसान नहीं।

Nvidia की जांच में क्या सामने आया?

रिपोर्ट के अनुसार, Nvidia के बोर्ड ने मामले की स्वतंत्र जांच शुरू की है। हालांकि, बोर्ड का कहना है कि फिलहाल ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है कि कंपनी की गोपनीय जानकारी या राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हुआ है।

ताइवान के उप विदेश मंत्री चेन मिंग-ची ने भी कहा कि उनके पास जासूसी के आरोपों से जुड़ा कोई सबूत नहीं है और न ही उन्हें इसकी जांच करने का अधिकार है।

क्या जेनसन हुआंग की लोकप्रियता पर पड़ेगा असर?

Reuters के मुताबिक, ताइवान में हुआंग के कई प्रशंसक अब भी उनके समर्थन में हैं। ताइपे में उनकी पसंदीदा दुकान चलाने वाली एक महिला ने आरोपों पर हैरानी जताई। वहीं, उनके बार्बर ने कहा कि वह हुआंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

अब सबकी नजर स्वतंत्र जांच के नतीजों पर है। यह मामला Nvidia के नेतृत्व और निवेशकों के भरोसे के लिहाज से अहम माना जा रहा है।