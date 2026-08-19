ज्यादा महिलाएं जुड़ रहीं वर्कफोर्स से, क्या भारत में बढ़ रहे हैं डुअल इनकम वाले परिवार?

भारत में महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। जुलाई 2026 के ताजा PLFS डेटा के मुताबिक महिला Labour Force Participation Rate में बड़ा उछाल आया है। इस बढ़ोतरी में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है। यह बदलाव आने वाले समय में परिवारों की कमाई और फाइनेंशियल प्लानिंग के तरीके को प्रभावित कर सकता है।

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महिला वर्कफोर्स भागीदारी में आया बड़ा उछाल

नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जुलाई 2026 में बढ़कर 34.4% हो गया। जून 2026 में यह आंकड़ा 32.7% था। यानी एक महीने में महिला LFPR में 1.7 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई।

इस बढ़ोतरी में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका सबसे अहम रही। ग्रामीण महिला LFPR जून के 36.6% से बढ़कर जुलाई में 38.8% हो गया। वहीं शहरी महिलाओं का LFPR 24.8% से बढ़कर 25.3% हुआ। सालाना आधार पर भी महिला भागीदारी में सुधार देखने को मिला है।

ग्रामीण महिलाओं के रोजगार में दिखी तेज बढ़त

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में भी सुधार आया है। यह आंकड़ा बताता है कि कुल आबादी में कितने लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं।

जुलाई 2026 में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों का कुल WPR बढ़कर 52.5% हो गया, जो जून में 51.4% था। ग्रामीण इलाकों में WPR 53.8% से बढ़कर 55.4% और शहरी इलाकों में 46.8% से बढ़कर 47% हो गया।

महिलाओं की बात करें तो ग्रामीण महिला WPR में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। यह जून के 34.7% से बढ़कर जुलाई में 37.2% हो गया। वहीं शहरी महिला WPR 22.7% से बढ़कर 23.1% पहुंच गया।

क्या बढ़ सकते हैं डुअल इनकम वाले परिवार

महिलाओं के ज्यादा संख्या में वर्कफोर्स से जुड़ने से परिवारों में डुअल इनकम मॉडल को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि PLFS डेटा सीधे यह नहीं बताता कि कितने परिवारों में पति और पत्नी दोनों कमाई कर रहे हैं। यह सर्वे सिर्फ रोजगार से जुड़ी स्थिति की जानकारी देता है।

अगर किसी परिवार में दूसरा कमाने वाला सदस्य जुड़ता है तो अतिरिक्त आय का इस्तेमाल सिर्फ खर्च बढ़ाने के बजाय सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए भी किया जा सकता है। परिवार SIP, डेट इन्वेस्टमेंट और दूसरे फाइनेंशियल विकल्पों में पैसा लगाने पर विचार कर सकते हैं।

बदल सकती है परिवारों की फाइनेंशियल प्लानिंग

दो कमाने वाले सदस्यों वाले परिवारों में फाइनेंशियल प्लानिंग का तरीका भी बदल सकता है। ऐसे परिवार जॉइंट गोल्स, टर्म इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड और अलग-अलग सेविंग प्लान पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं।

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काम करने वाले पार्टनर अपनी अलग इमरजेंसी सेविंग रखते हुए मिलकर बड़े फाइनेंशियल गोल्स की तैयारी कर सकते हैं। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सिर्फ रोजगार का बदलाव नहीं है बल्कि परिवारों की आर्थिक सोच में भी बड़ा बदलाव ला सकती है।