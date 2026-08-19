OpenAI ने टीनएजर्स के लिए लॉन्च किया ChatGPT,आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्ती और पढ़ाई पर ज्यादा जोर
OpenAI ने 13 से 17 साल के किशोरों के लिए ‘ChatGPT for Teens’ शुरू किया है। कंपनी के मुताबिक, इस वर्जन में ज्यादा कड़े सुरक्षा फीचर्स हैं, जो आपत्तिजनक और उम्र के हिसाब से गलत कंटेंट को रोकने में मदद करेंगे। साथ ही, इसका फोकस सिर्फ होमवर्क के जवाब देने पर नहीं, बल्कि टीनएजर्स को चीजें समझने और सीखने के लिए प्रेरित करने पर भी रहेगा।
In Short
- OpenAI ने 13 से 17 साल के यूज़र्स के लिए अलग ChatGPT अनुभव शुरू किया है।
- आपत्तिजनक, हिंसक और नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट से बचाने के लिए सख्त सुरक्षा उपाय जोड़े गए हैं।
- यह वर्जन सिर्फ होमवर्क के जवाब देने के बजाय टीनएजर्स को चीजें समझने और सीखने में मदद करेगा।
OpenAI ने 13 से 17 साल के यूज़र्स के लिए ChatGPT for Teens लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि यह ChatGPT का ही खास वर्जन है, लेकिन इसमें टीनएजर्स की उम्र को ध्यान में रखते हुए ज्यादा सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं। इसका मकसद बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले या उनकी उम्र के हिसाब से सही नहीं होने वाले कंटेंट से बचाना है, जबकि वे पढ़ाई, नई चीजें सीखने और कुछ नया बनाने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल कर सकें।
ChatGPT for Teens में क्या बदला है?
OpenAI ने खुद को नुकसान पहुंचाने, ईटिंग डिसऑर्डर, हिंसा, खतरनाक गतिविधियों और सेक्स या ग्राफिक कंटेंट से जुड़े मामलों में ज्यादा मजबूत सुरक्षा उपाय जोड़े हैं। इस वर्जन में चैटबॉट को टीनएजर्स के साथ रोमांटिक या प्यार भरी भाषा इस्तेमाल करने से भी रोका जाएगा।
कंपनी के मुताबिक, ChatGPT को यह संकेत देने से भी बचाया जाएगा कि उसके पास इंसानों जैसी भावनाएं, चेतना या जज़्बात हैं। इसका मतलब है कि टीनएजर्स के साथ बातचीत को ज्यादा सुरक्षित और उम्र के हिसाब से रखा जाएगा।
माता-पिता को मिलेंगे ज्यादा कंट्रोल
टीनएजर के माता-पिता या अभिभावक उसके ChatGPT अकाउंट को अपने अकाउंट से जोड़कर पैरेंटल कंट्रोल इस्तेमाल कर सकेंगे। वे स्टडी आवर्स तय कर सकते हैं, जिसमें नई चैट डिफॉल्ट रूप से स्टडी मोड में शुरू होगी। इसके अलावा क्वाइट आवर्स भी सेट किए जा सकते हैं, जिसमें तय समय पर ChatGPT का इस्तेमाल ब्लॉक रहेगा।
पढ़ाई में सिर्फ जवाब नहीं, सीखने पर जोर
OpenAI का कहना है कि ChatGPT for Teens का फोकस सिर्फ होमवर्क का सीधा जवाब देने के बजाय टीनएजर्स को चीजें समझाने पर रहेगा। इसमें स्टडी मोड, पढ़ाई से जुड़े शुरुआती प्रॉम्प्ट्स, उपलब्ध होने पर क्विज और होमवर्क रिमाइंडर जैसे फीचर्स शामिल हैं।
अगर कोई यूज़र तीन घंटे के दौरान 90 मिनट तक लगातार एक्टिव रहता है, तो उसे ब्रेक लेने का रिमाइंडर भी मिल सकता है। यूज़र्स को यह भी याद दिलाया जाएगा कि वे AI से बात कर रहे हैं। संवेदनशील या निजी इमेज अपलोड करने से पहले चेतावनी भी दी जाएगी।
टीनएजर्स को कैसे मिलेगा यह वर्जन?
OpenAI के अनुसार, साइन-अप के समय अगर कोई यूज़र बताता है कि उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसके लिए यह अनुभव अपने आप लागू होगा। कंपनी का उम्र का अनुमान लगाने वाला सिस्टम अगर किसी यूज़र की उम्र 18 साल से कम बताता है, तब भी यह वर्जन लागू किया जा सकता है।
टीनएजर्स में AI चैटबॉट का इस्तेमाल पहले से तेजी से बढ़ रहा है। दिसंबर में प्यू रिसर्च सेंटर की एक स्टडी के मुताबिक, करीब एक-तिहाई टीनएजर्स रोजाना AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल करते हैं और इनमें ChatGPT सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला चैटबॉट था।