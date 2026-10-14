दिवाली से पहले महाराष्ट्र के किसानों के खाते में आएंगे ₹5,000! इन्हें मिलेगा फायदा

महाराष्ट्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूखे से परेशान किसानों को दिवाली से पहले 5000 रुपये की अंतरिम आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। सरकार ने यह फैसला राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए लिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, दिवाली से पहले केंद्र सरकार से सहायता मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार ने खुद किसानों की मदद करने का फैसला किया है।

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महाराष्ट्र के 305 तालुकों में सूखा घोषित

महाराष्ट्र में इस बार कम बारिश के कारण सूखे की गंभीर स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार ने 34 जिलों के 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। शुरुआत में 265 तालुकों में सूखा घोषित किया गया था, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़ाकर 305 कर दी गई।

इस तरह राज्य का लगभग 75% हिस्सा सूखे की चपेट में है। सूखे का असर सभी 6 राजस्व विभागों में देखने को मिला है। खासकर मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और पुणे संभाग के कई जिले इससे प्रभावित हैं।

दिवाली से पहले किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया है कि किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार केंद्र की मदद का इंतजार नहीं करेगी। इसी वजह से किसानों को 5000 रुपये की अंतरिम सहायता देने का फैसला लिया गया है।

सरकार की कोशिश है कि दिवाली से पहले यह रकम किसानों तक पहुंच जाए, ताकि सूखे से परेशान परिवारों को कुछ आर्थिक राहत मिल सके।

मुख्यमंत्री ने किया था प्रभावित गांवों का दौरा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सितंबर महीने में सूखे से प्रभावित गांवों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने किसानों की परेशानियों को देखते हुए जल्द राहत उपायों की घोषणा करने की बात कही थी।

उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता देगी। अब 5000 रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

किसानों को और कौन-कौन सी राहत मिलेगी?

महाराष्ट्र सरकार सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद के अलावा दूसरी राहतें भी दे रही है। इनमें फसल कर्ज की वसूली पर रोक, बिजली बिलों में छूट और पानी की व्यवस्था शामिल है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसानों को फसल ऋण के पुनर्गठन और स्कूल फीस में छूट जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। इसके अलावा अलग-अलग फसलों के लिए तय फसल नुकसान मुआवजे का लाभ भी दिया जा सकता है।

महाराष्ट्र में कितनी कम हुई बारिश?

रिपोर्ट में 22 सितंबर तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में 1 जून से 21 सितंबर के बीच औसत बारिश का केवल 80.82% पानी बरसा।

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राज्य के 17 जिलों में सामान्य बारिश का 50% से 75% हिस्सा ही दर्ज किया गया। वहीं, 14 जिलों में सामान्य बारिश के मुकाबले 75% से 100% वर्षा हुई।

सबसे खराब स्थिति सोलापुर जिले की रही, जहां औसत बारिश का केवल 48.65% पानी ही बरसा। कम बारिश के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में सरकार की ओर से घोषित आर्थिक सहायता सूखा प्रभावित किसानों के लिए राहत का कदम मानी जा रही है।