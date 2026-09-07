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Newsबिजनेस न्यूजस्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जल्द हो सकता है बड़ा समझौता, ईरान-ओमान बातचीत अंतिम दौर में

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जल्द हो सकता है बड़ा समझौता, ईरान-ओमान बातचीत अंतिम दौर में

ईरान और ओमान के बीच Strait of Hormuz से जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौता जल्द हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के मुताबिक, बातचीत अंतिम दौर में है और इसमें जहाजों के लिए temporary safe route शामिल होगा। इस खबर के बाद Brent crude की कीमतों में गिरावट देखने को मिली।

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BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Sep 7, 2026 15:40 IST

In Short

  • ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने कहा, ओमान के साथ Strait of Hormuz समझौता कुछ ही दिनों में हो सकता है।
  • समझौते में जहाजों के लिए temporary safe route की जानकारी शामिल होगी।
  • खबर के बाद Brent crude 0.1% गिरकर 96.15 डॉलर प्रति बैरल पर आया।

ईरान और ओमान के बीच Strait of Hormuz से जहाजों की आवाजाही को लेकर चल रही बातचीत अब आखिरी दौर में पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान का कहना है कि दोनों देशों के बीच इस अहम समुद्री रास्ते को मैनेज करने के लिए समझौता कुछ ही दिनों में हो सकता है। इस खबर के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी हलचल देखने को मिली।

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कुछ दिनों में हो सकता है समझौता

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Esmail Baghaei ने सोमवार को तेहरान में पत्रकारों से कहा कि ओमान के साथ बातचीत कई हफ्तों से चल रही है और अब यह अंतिम चरण में है। उनके मुताबिक, इस समझौते में Strait of Hormuz से जहाजों के लिए एक अस्थायी सुरक्षित रास्ते की जानकारी शामिल होगी।

Baghaei ने इसे एक “understanding” बताया और कहा कि इसे International Maritime Organization यानी IMO के साथ दर्ज किया जाएगा। IMO संयुक्त राष्ट्र की वह संस्था है, जो दुनिया भर में shipping से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी संभालती है।

Hormuz से shipping पर रहेगा फोकस

इस समझौते का मुख्य मकसद Strait of Hormuz से गुजरने वाले commercial vessels और tankers के लिए सुरक्षित रास्ता तय करना है। ईरान और ओमान इस व्यवस्था को लेकर कई हफ्तों से बातचीत कर रहे हैं।

Image Credit : Aaj Tak

हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक यह साफ नहीं है कि अमेरिका ऐसी किसी व्यवस्था को स्वीकार करेगा या नहीं, जिसमें ईरान को यह तय करने में भूमिका मिले कि कौन से जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजर सकते हैं।

खबर आते ही फिसला Brent Crude

ईरान की ओर से समझौते के करीब पहुंचने की जानकारी सामने आने के बाद कच्चे तेल की कीमतों ने शुरुआती बढ़त गंवा दी।

Brent crude 0.1% गिरकर 96.15 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। इससे पहले दिन में यह 97.93 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था।

बाजार की इस प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि कुछ traders को उम्मीद है कि ईरान और ओमान के बीच समझौता होने से Strait of Hormuz से ज्यादा tankers और दूसरे commercial vessels की आवाजाही आसान हो सकती है।

अब निगाह अंतिम समझौते पर

फिलहाल ईरान का कहना है कि समझौता कुछ ही दिनों की दूरी पर है। दोनों देशों के बीच अंतिम रूप दिए जा रहे इस understanding में temporary safe route से जुड़े नियम शामिल होंगे। अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि समझौते का अंतिम स्वरूप क्या होता है और इसका Strait of Hormuz से गुजरने वाली shipping पर कितना असर पड़ता है।

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Edited By:
Manita
Published On:
Sep 7, 2026