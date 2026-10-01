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Newsबिजनेस न्यूजInstagram Reel ने दिया नकली नोटों का आइडिया! ₹100 के नोट छापकर बाजार में ऐसे चलाता था सब्जीवाला

Instagram Reel ने दिया नकली नोटों का आइडिया! ₹100 के नोट छापकर बाजार में ऐसे चलाता था सब्जीवाला

राजकोट में एक सब्जी विक्रेता को नकली ₹100 और ₹500 के नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने इंस्टाग्राम रील देखने के बाद टेलीग्राम के जरिए इसका तरीका सीखा। उसके घर से नकली नोटों के साथ प्रिंटिंग से जुड़ा सामान भी बरामद हुआ है।

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Gungun Mishra
Gungun Mishra
UPDATED: Oct 1, 2026 13:26 IST

In Short

  • इंस्टाग्राम रील देखने के बाद टेलीग्राम के जरिए नकली नोट छापने का तरीका सीखने का दावा
  • आरोपी के घर से ₹100 के 216 और ₹500 के तीन नकली नोट बरामद
  • पिछले चार-पांच महीनों में करीब 40 नकली ₹100 के नोट चलाने की बात आई सामने

गुजरात के राजकोट में नकली नोट छापने का मामला सामने आया है। पुलिस ने किशन सोलंकी नाम के एक सब्जी विक्रेता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने इंस्टाग्राम रील और टेलीग्राम के जरिए ₹100 और ₹500 के नकली नोट छापने की जानकारी हासिल की थी। इसके बाद वह अपने घर पर नकली नोट छाप रहा था।

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घर से मिले ₹100 और ₹500 के नकली नोट

राजकोट सिटी क्राइम ब्रांच और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG की संयुक्त टीम ने मंडाडुंगर इलाके में सोलंकी के घर पर छापा मारा। पुलिस ने वहां से ₹100 के 216 नकली नोट और ₹500 के तीन नकली नोट बरामद किए।

इसके अलावा CPU, मॉनिटर, दो प्रिंटर, लैमिनेटर हीटर मशीन, बटर पेपर और ₹100 के नोटों की प्रिंटिंग वाले पेपर भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक, जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब ₹65,500 है।

कर्ज में था सब्जी विक्रेता

शुरुआती पूछताछ में सोलंकी ने पुलिस को बताया कि वह सब्जी बेचने का काम करता था। कम कमाई के कारण उस पर कर्ज हो गया था। पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान इंस्टाग्राम चलाते समय उसने एक रील देखी, जिसमें ₹100 और ₹500 के नकली नोट बनाने की जानकारी दी गई थी।

इसके बाद सोलंकी ने उस अकाउंट को चलाने वाले व्यक्ति से संपर्क किया और फिर दोनों के बीच टेलीग्राम पर बातचीत होने लगी। पुलिस का कहना है कि टेलीग्राम पर हुई बातचीत के जरिए ही सोलंकी ने नकली नोट छापने का तरीका सीखा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

ट्रेनिंग देने वाले को दिए ₹10,000 के नकली नोट

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति को ₹10,000 के नकली नोट दिए थे। इसके बदले उस व्यक्ति ने उसे ₹3,000 दिए। अब पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही है और पूरे मामले में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है।

छोटी खरीदारी में चलाता था नकली नोट

पुलिस का कहना है कि सोलंकी नकली नोटों को बड़ी मात्रा में बेचने के बजाय खुद छोटी-मोटी खरीदारी के दौरान इस्तेमाल करता था। शुरुआती जांच के मुताबिक, उसने पिछले चार से पांच महीनों में ₹100 के करीब 40 नकली नोट बाजार में चलाए।

हाल ही में खत्म हुए जन्माष्टमी मेले में भी उसने छोटी खरीदारी के दौरान नकली नोट इस्तेमाल किए थे। जांचकर्ताओं का मानना है कि वह ₹100 के नोट इसलिए इस्तेमाल करता था क्योंकि छोटी खरीदारी में दुकानदार इन पर कम ध्यान दे सकते हैं।

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तीन दिन की पुलिस रिमांड

कोर्ट ने सोलंकी को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। इस दौरान पुलिस उससे यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि उसने अब तक कितने नकली नोट छापे और कहां-कहां चलाए। पुलिस उपकरणों के स्रोत और ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति के साथ हुई बातचीत की भी जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में और लोग शामिल थे या नहीं।

Edited By:
Gungun Mishra
Published On:
Oct 1, 2026