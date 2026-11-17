देश में रोजगार के मोर्चे पर राहत देने वाली खबर सामने आई है। अक्टूबर 2026 में भारत की कुल बेरोजगारी दर (Unemployment Rate) घटकर 4.9 फीसदी पर आ गई है। सितंबर में यह दर 5 फीसदी थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की ओर से जारी ताजा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के आंकड़ों के मुताबिक, शहरी इलाकों में बेरोजगारी कम हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर स्थिर बनी हुई है। खास बात यह है कि महिलाओं की बेरोजगारी दर में भी सुधार देखने को मिला है।

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शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.9 फीसदी से घटकर 6.7 फीसदी पर आ गई। हालांकि, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 4.2 फीसदी पर स्थिर रही।

सालाना आधार पर भी रोजगार के आंकड़ों में सुधार दिखाई दिया है। अक्टूबर 2025 में देश की कुल बेरोजगारी दर 5.2 फीसदी थी, जो अक्टूबर 2026 में घटकर 4.9 फीसदी रह गई। यानी एक साल में बेरोजगारी दर में 0.3 प्रतिशत अंक की कमी आई है।

इसी अवधि में ग्रामीण बेरोजगारी दर 0.2 प्रतिशत अंक घटकर 4.2 फीसदी और शहरी बेरोजगारी दर 0.3 प्रतिशत अंक कम होकर 6.7 फीसदी पर आ गई।

महिलाओं के लिए राहत, शहरी बेरोजगारी में बड़ी गिरावट

रोजगार के ताजा आंकड़ों में महिलाओं की स्थिति में भी सुधार देखने को मिला है। 15 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं की कुल बेरोजगारी दर सितंबर के 5.2 फीसदी से घटकर अक्टूबर में 5 फीसदी रह गई।

ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दर 3.9 फीसदी से घटकर 3.8 फीसदी हो गई। वहीं, शहरी महिलाओं के मामले में अपेक्षाकृत ज्यादा सुधार दर्ज किया गया। शहरों में महिलाओं की बेरोजगारी दर सितंबर के 9.2 फीसदी से घटकर अक्टूबर में 8.7 फीसदी पर आ गई।

हालांकि, सुधार के बावजूद शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर ग्रामीण महिलाओं के मुकाबले काफी अधिक बनी हुई है।

पुरुषों के रोजगार के आंकड़ों में कितना बदलाव?

पुरुषों के बेरोजगारी आंकड़ों में अक्टूबर के दौरान ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। 15 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों की कुल बेरोजगारी दर 4.9 फीसदी पर स्थिर रही।

शहरी पुरुषों की बेरोजगारी दर भी सितंबर की तरह 6 फीसदी पर बनी रही। हालांकि, ग्रामीण पुरुषों की बेरोजगारी दर में मामूली सुधार हुआ और यह 4.4 फीसदी से घटकर 4.3 फीसदी रह गई।

इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अक्टूबर में बेरोजगारी दर में आई कुल गिरावट में महिलाओं, खासकर शहरी महिलाओं के आंकड़ों में सुधार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

काम करने वालों की भागीदारी भी बढ़ी

बेरोजगारी दर में गिरावट के साथ श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate यानी LFPR) में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

अक्टूबर में देश की कुल LFPR सितंबर के 55.5 फीसदी से बढ़कर 55.7 फीसदी हो गई। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 58 फीसदी से बढ़कर 58.4 फीसदी पर पहुंच गई।

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LFPR से पता चलता है कि कामकाजी उम्र की आबादी का कितना हिस्सा रोजगार में है या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहा है। इस दर में बढ़ोतरी श्रम बाजार में लोगों की बढ़ती भागीदारी का संकेत देती है।

अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने हैं?

अक्टूबर के रोजगार आंकड़े भारतीय श्रम बाजार में सुधार का संकेत देते हैं। एक तरफ कुल बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, तो दूसरी तरफ श्रम बल में भागीदारी भी बढ़ी है।

हालांकि, केवल बेरोजगारी दर घटने का मतलब यह नहीं है कि सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर समान रूप से बढ़े हैं। रोजगार की गुणवत्ता, नियमित आय और बेहतर वेतन वाली नौकरियों की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण पहलू हैं।

इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर ग्रामीण इलाकों से अब भी अधिक है। खासकर शहरी महिलाओं की 8.7 फीसदी बेरोजगारी दर बताती है कि इस वर्ग के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है।