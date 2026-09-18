Direct Tax Collection में जोरदार बढ़ोतरी, 17 सितंबर तक सरकार को मिले ₹12.12 लाख करोड़

चालू वित्त वर्ष में सरकार की डायरेक्ट टैक्स से होने वाली कमाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के आंकड़ों के अनुसार, 17 सितंबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 13 फीसदी बढ़कर ₹12.12 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है।

रिफंड को घटाने के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ₹12.12 लाख करोड़ रहा है, जो पिछले साल की इसी अवधि के ₹10.73 लाख करोड़ के मुकाबले 12.96 फीसदी ज्यादा है। इसमें कॉरपोरेट टैक्स, नॉन-कॉरपोरेट टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) शामिल हैं।

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टैक्स रिफंड भी बढ़ा



आंकड़ों के मुताबिक, 17 सितंबर तक ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 15.19 फीसदी बढ़कर ₹14.32 लाख करोड़ हो गया है। वहीं इस दौरान जारी किए गए टैक्स रिफंड में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने इस अवधि में ₹2.20 लाख करोड़ से ज्यादा का रिफंड जारी किया, जो पिछले साल के मुकाबले 29.19 फीसदी ज्यादा है।

एडवांस टैक्स कलेक्शन में आई तेजी



डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ने में एडवांस टैक्स का अहम योगदान रहा है। कुल एडवांस टैक्स कलेक्शन 16.18 फीसदी बढ़कर करीब ₹5.22 लाख करोड़ हो गया।

कॉरपोरेट कंपनियों की ओर से दिए गए एडवांस टैक्स में 18 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह ₹4.16 लाख करोड़ से ज्यादा रहा। वहीं नॉन-कॉरपोरेट एडवांस टैक्स कलेक्शन 9.24 फीसदी बढ़कर ₹1.06 लाख करोड़ पहुंच गया।

कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में बड़ी बढ़ोतरी



नेट आधार पर कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में 19.48 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह पिछले साल के ₹4.65 लाख करोड़ से बढ़कर करीब ₹5.56 लाख करोड़ हो गया।

प्रतीकात्मक तस्वीर

वहीं नॉन-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन, जिसमें व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) शामिल हैं, 6 फीसदी बढ़कर ₹6.16 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। पिछले साल इसी अवधि में यह ₹5.81 लाख करोड़ था।

सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में 53% की बढ़त



शेयर बाजार से जुड़े सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) से होने वाली नेट कमाई में भी तेज बढ़ोतरी हुई है। 1 अप्रैल से 17 सितंबर के बीच STT कलेक्शन 53 फीसदी बढ़कर ₹40,214.36 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी अवधि में यह ₹26,305.72 करोड़ था।

वहीं अन्य टैक्स से होने वाली नेट कमाई मामूली रूप से निगेटिव रही और यह ₹-0.20 करोड़ रही। पिछले साल इसी अवधि में यह ₹280.51 करोड़ थी।

कंपनियों और लोगों से मिलने वाला टैक्स शामिल



ग्रॉस आधार पर कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़कर ₹6.95 लाख करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल यह ₹5.96 लाख करोड़ था। नॉन-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन भी बढ़कर ₹6.98 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹6.21 लाख करोड़ था।

डायरेक्ट टैक्स के इन आंकड़ों में कंपनियों के अलावा व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, स्थानीय संस्थाएं और अन्य कानूनी इकाइयों की ओर से जमा किए गए टैक्स शामिल हैं।