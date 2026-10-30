साल की दूसरी छमाही में धीमी पड़ सकती है भारत की GDP ग्रोथ! खराब मानसून और महंगा क्रूड बढ़ाएंगे मुश्किलें

भारत की अर्थव्यवस्था ने अब तक अच्छी रफ्तार दिखाई है, लेकिन आने वाले महीनों में यह रफ्तार धीमी पड़ सकती है। खराब मानसून, महंगा क्रूड ऑयल, बढ़ती महंगाई और रुपये की कमजोरी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता बढ़ा रही है। ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने Business Today से बातचीत में बताया कि इन चुनौतियों का असर ग्रोथ, खेती, ब्याज दरों और आम लोगों के खर्च पर कैसे पड़ सकता है।

advertisement

दूसरी छमाही में क्यों घट सकती है GDP ग्रोथ?

अप्रैल-जून तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 7.8% रही। अदिति नायर के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में भी ग्रोथ 7% से ऊपर रहने की उम्मीद है। हालांकि, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में ग्रोथ काफी कम हो सकती है। इसकी तीन बड़ी वजहें मानसून का असर, GST रेशनलाइजेशन का बेस इफेक्ट और महंगा क्रूड ऑयल हैं।

रबी की फसल पर मंडरा रहा खतरा

नायर के मुताबिक, खरीफ की फसल को लेकर ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि सीजन की शुरुआत में जलाशयों में पर्याप्त पानी था और जुलाई में अच्छी बारिश हुई थी। लेकिन अब जलाशयों और कुछ राज्यों में ग्राउंडवॉटर का स्तर घट गया है। इससे सर्दियों में उगाई जाने वाली रबी की फसल प्रभावित हो सकती है।

दिसंबर में फिर बढ़ सकती है EMI?

RBI ने 7 अक्टूबर को रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50% किया था। कई एक्सपर्ट आगे 50-75 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, नायर के मुताबिक दिसंबर में सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। उनका कहना है कि जरूरत से ज्यादा ब्याज दरें बढ़ाने से घरेलू मांग और आर्थिक ग्रोथ प्रभावित होगी।

महंगाई और क्रूड ऑयल बढ़ाएंगे परेशानी

ICRA ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए औसत CPI महंगाई 5.2% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि, तीसरी तिमाही में कुछ कैटेगरी में महंगाई RBI की 6% सीमा पार कर सकती है। क्रूड ऑयल 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर है। अगर पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो आम लोगों का बजट बिगड़ सकता है।

विदेशी निवेशक क्यों निकाल रहे पैसा?

29 अक्टूबर तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI ने भारतीय शेयर बाजार से 2.94 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा निकाले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव और विदेशी बॉन्ड यील्ड बढ़ना इसकी प्रमुख वजहें हैं। अमेरिकी 10 साल की ट्रेजरी यील्ड करीब 4.98% और 30 साल की यील्ड 5.3% है। नायर के मुताबिक, भारत-अमेरिका के बीच 200-250 बेसिस पॉइंट का ब्याज अंतर स्वीकार्य हो सकता है।

advertisement

रुपये को संभालने के लिए RBI के कदम

रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 96.96 तक गिर चुका है। इसे संभालने के लिए RBI ने FCNR(B) डिपॉजिट पर विशेष स्वैप सुविधा शुरू की, जिससे 132 अरब डॉलर से ज्यादा मिले। तीन सरकारी ऑयल कंपनियों की रोजाना विदेशी मुद्रा जरूरत पूरी करने के लिए भी विशेष विंडो खोली गई।

30 अक्टूबर को रुपया करीब 95.19 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी इस सप्ताह ब्याज दरें नहीं बदलीं। नायर के मुताबिक, क्रूड की कीमतें RBI के नियंत्रण में नहीं हैं। इनके बढ़ने से रुपया कमजोर और इंपोर्टेड महंगाई ज्यादा हो सकती है।