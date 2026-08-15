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Newsबिजनेस न्यूज12 साल में डिफेंस प्रोडक्शन चार गुना बढ़ा, डिजिटल ट्रांजेक्शन में 100 गुना इजाफा: PM Modi

12 साल में डिफेंस प्रोडक्शन चार गुना बढ़ा, डिजिटल ट्रांजेक्शन में 100 गुना इजाफा: PM Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश की विकास यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना और डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़ा है। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे, पेटेंट और आम लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करती हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 15, 2026 08:55 IST

In Short

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि देश के डिफेंस प्रोडक्शन में पिछले 12 वर्षों में करीब चार गुना बढ़ोतरी हुई है।
  • भारत में मोबाइल फोन उत्पादन में भी कई गुना वृद्धि हुई है और देश ने मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है।
  • पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में बड़ी बढ़ोतरी के साथ भारत ने डिजिटल और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है।

PM Modi Independence Day 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश की विकास यात्रा का जिक्र करते हुए कई क्षेत्रों में हुई प्रगति के आंकड़े साझा किए। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने उत्पादन, तकनीक, डिजिटल सेवाओं और आम लोगों की सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखा है। पीएम मोदी ने इन उपलब्धियों को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ते हुए कहा कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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डिफेंस प्रोडक्शन में बड़ा उछाल

पीएम मोदी के मुताबिक, पिछले 12 वर्षों में देश का रक्षा उत्पादन लगभग चार गुना बढ़ा है। इसके साथ ही खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन में करीब पांच गुना बढ़ोतरी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भी लगभग सात गुना बढ़ी है। वहीं, आधुनिक रेलवे कोच के निर्माण में करीब 21 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

मोबाइल उत्पादन में 33 गुना बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री ने मोबाइल फोन निर्माण का भी उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि देश में मोबाइल फोन का उत्पादन पिछले 12 वर्षों में करीब 33 गुना बढ़ा है। उनका कहना था कि भारत ने डिजिटल और इनोवेशन के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है।

डिजिटल इंडिया की रफ्तार भी बढ़ी

पीएम मोदी ने डिजिटल क्षेत्र में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि इंटरनेट यूजर्स की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। पेटेंट मिलने की संख्या करीब चार गुना बढ़ी है, जबकि डिजिटल ट्रांजेक्शन में करीब 100 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने इसे देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल इकोसिस्टम का संकेत बताया।

आम लोगों की सुविधाओं पर भी जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास केवल उद्योग और तकनीक तक सीमित नहीं रहा। सरकार ने लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर भी ध्यान दिया है। उनके अनुसार, नल से जल कनेक्शन देने की रफ्तार में करीब 15 गुना, गैस कनेक्शन देने की गति में छह गुना और गरीबों के लिए शौचालय बनाने की रफ्तार में चार गुना बढ़ोतरी हुई है। गरीबों को घर देने की गति भी करीब तीन गुना तेज हुई है।

2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य

पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो के विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में गवर्नेंस के स्तर पर भी कई बदलाव किए गए हैं और पुराने कानूनों को हटाया गया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, पिछले एक दशक में विकास की जिस गति और विस्तार को देश ने देखा है, वह 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के विश्वास को मजबूत करता है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 15, 2026