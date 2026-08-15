प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर अपनी खास पगड़ी पहनने की परंपरा को इस साल भी जारी रखा। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पीएम मोदी चमकदार मैरून रंग की पगड़ी में नजर आए। इस पगड़ी पर पीले और सफेद बांधनी पैटर्न दिखाई दिया।

उन्होंने पगड़ी के साथ सफेद कुर्ता-पायजामा और भूरे रंग की नेहरू जैकेट पहनी थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलग तरह की पगड़ी पहनने का उनका अंदाज हर साल देखने को मिलता रहा है।

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2014 से जारी है खास पगड़ी की परंपरा

लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर पगड़ी पहनने का सिलसिला 2014 से देखने को मिल रहा है। 2014 में लाल किले से अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान उन्होंने हरे रंग की चमकदार लाल जोधपुरी बांधेज पगड़ी पहनी थी।

इसके अगले साल यानी 2015 में उन्होंने पीले रंग की पगड़ी पहनी, जिस पर कई रंगों वाला क्रॉस-क्रॉस पैटर्न था। इसके बाद हर साल उनकी पगड़ी के रंग और डिजाइन में बदलाव देखने को मिला।

कभी गुलाबी तो कभी केसरिया रंग में नजर आए

2014 से 2026 तक पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के अलग-अलग मौकों पर कई तरह की पगड़ियों में दिखाई दिए हैं। इस दौरान गुलाबी, लाल, केसरिया और पीले जैसे चमकीले रंग उनकी पगड़ियों में नजर आए।

उन्होंने बांधनी और लहरिया जैसे पैटर्न वाली पगड़ियां भी पहनी हैं। एक मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के रंगों वाली पगड़ी भी पहनी थी।

इन अलग-अलग पगड़ियों को एक साथ देखने पर उनके रंग और डिजाइन में एक खास पैटर्न नजर आता है।

राजस्थान की कपड़ा परंपराओं की झलक

पीएम मोदी की कई पगड़ियों के डिजाइन राजस्थान और पश्चिमी भारत की कपड़ा परंपराओं से प्रेरित रहे हैं। इन पगड़ियों में आमतौर पर चमकीले रंगों का इस्तेमाल दिखाई देता है।

केसरिया, लाल और पीले रंग उनकी अलग-अलग स्वतंत्रता दिवस की पगड़ियों में बार-बार नजर आए हैं। बांधनी और लहरिया जैसे पैटर्न भी उनकी पगड़ियों का हिस्सा रहे हैं।

इस साल मैरून पगड़ी में दिखे पीएम मोदी

इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पीएम मोदी ने मैरून रंग की चमकदार पगड़ी पहनी, जिस पर पीले और सफेद बांधनी पैटर्न था। सफेद कुर्ता-पायजामा और भूरे रंग की नेहरू जैकेट के साथ उनका यह अंदाज स्वतंत्रता दिवस पर उनकी अब तक की खास पगड़ी परंपरा में एक और नया रूप जोड़ता है।