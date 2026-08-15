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Newsट्रेंडिंगIndependence Day 2026: इस वीकेंड देखें Dhurandhar, Uri, Border समेत ये देशभक्ति से जुड़ी फिल्में

Independence Day 2026: इस वीकेंड देखें Dhurandhar, Uri, Border समेत ये देशभक्ति से जुड़ी फिल्में

15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस खास मौके पर अगर आप देशभक्ति से जुड़ी फिल्में देखना चाहते हैं, तो बॉलीवुड की कई फिल्में विकल्प बन सकती हैं। Dhurandhar, Uri: The Surgical Strike, Border, Shershaah और Sam Bahadur जैसी फिल्मों में साहस, बलिदान और देश के प्रति समर्पण दिखाया गया है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 15, 2026 08:17 IST

In Short

  • 15 अगस्त 2026: भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा।
  • देखने के विकल्प: Dhurandhar, Uri, Border, Shershaah और Sam Bahadur समेत कई फिल्में इस वीकेंड देखी जा सकती हैं।
  • देशभक्ति का सिनेमा: इन फिल्मों में युद्ध, आजादी, साहस और बलिदान की कहानियां दिखाई गई हैं।

इस वीकेंड देखें ये देशभक्ति से जुड़ी फिल्मेंभारत 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह दिन 1947 में ब्रिटिश शासन से मिली आजादी की याद दिलाता है। स्वतंत्रता दिवस पर देशभर में तिरंगा फहराने, देशभक्ति के गीतों और अलग-अलग कार्यक्रमों के साथ आजादी की लड़ाई में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है।

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इस खास मौके पर कई लोग परिवार और दोस्तों के साथ ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं, जो देश के साहस, बलिदान और संघर्ष को दिखाती हैं। हिंदी सिनेमा में सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों, खुफिया अधिकारियों और देश के लिए अपना योगदान देने वाले आम लोगों की कहानियों पर कई फिल्में बनी हैं।

धुरंधर (2025)

कहां देखें: Netflix, JioHotstar

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर जासूसी, गुप्त अभियानों और भू-राजनीतिक घटनाओं की कहानी पर आधारित है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारत की खुफिया दुनिया को आधुनिक स्पाई-थ्रिलर के अंदाज में दिखाती है।

धुरंधर: द रिवेंज (2026)

कहां देखें: Netflix, JioHotstar

धुरंधर का सीक्वल कहानी को आगे बढ़ाता है, जिसमें रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में लौटते हैं। फिल्म में बड़े स्तर का एक्शन और अंडरकवर एजेंट की कहानी देखने को मिलती है।

उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक (2019)

कहां देखें: Zee5

विक्की कौशल स्टारर उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुई भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को पर्दे पर दिखाती है। फिल्म में सैन्य कार्रवाई, रणनीति और भावनात्मक पहलुओं के साथ भारतीय सेना के दृढ़ संकल्प को दिखाया गया है।

बॉर्डर (1997)

कहां देखें: JioHotstar

जेपी दत्ता की बॉर्डर बॉलीवुड की चर्चित युद्ध फिल्मों में शामिल है। फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई से प्रेरित है और भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को सामने रखती है।

शेरशाह (2021)

कहां देखें: Amazon Prime Video

शेरशाह कारगिल युद्ध के वीर कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म में उनका किरदार निभाया है। फिल्म में उनके युद्ध के दौरान साहस के साथ-साथ उनकी निजी जिंदगी को भी दिखाया गया है।

रंग दे बसंती (2006)

कहां देखें: JioHotstar, Amazon Prime Video

आमिर खान की रंग दे बसंती भारत की आजादी की लड़ाई को आज के युवाओं की सोच और परेशानियों से जोड़ती है। फिल्म देशभक्ति, दोस्ती, बलिदान और देश के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी जैसे पहलुओं को सामने रखती है।

लगान (2001)

कहां देखें: Netflix

अंग्रेजी शासन के दौर में बनी कहानी लगान में गांव के लोग एक क्रिकेट मैच के जरिए औपनिवेशिक प्रशासन को चुनौती देते हैं। आशुतोष गोवारिकर की यह फिल्म खेल, एकता, विरोध और अन्याय के खिलाफ लड़ाई को जोड़ती है।

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चक दे! इंडिया (2007)

कहां देखें: Netflix

शाहरुख खान की फिल्म चक दे! इंडिया में कबीर खान नाम के पूर्व हॉकी खिलाड़ी की कहानी दिखाई गई है, जो भारतीय महिला हॉकी टीम को कोच करते हैं। फिल्म टीमवर्क, मेहनत और देश के लिए गर्व की भावना पर केंद्रित है।

द गाजी अटैक (2017)

कहां देखें: Netflix

यह नौसेना पर आधारित वॉर थ्रिलर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि में बनी है। फिल्म भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी के डूबने से जुड़ी परिस्थितियों पर केंद्रित है।

LOC: कारगिल (2003)

कहां देखें: Amazon Prime Video

जेपी दत्ता की LOC: कारगिल 1999 के कारगिल संघर्ष की घटनाओं को दिखाती है। फिल्म में बड़ी स्टार कास्ट है और इसका फोकस उन सैनिकों पर है, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष में हिस्सा लिया था।

सरदार उधम (2021)

कहां देखें: Amazon Prime Video

विक्की कौशल ने इस ऐतिहासिक फिल्म में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह की भूमिका निभाई है। फिल्म उनके जीवन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रति उनकी प्रतिक्रिया और न्याय पाने के लंबे सफर को दिखाती है।

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सैम बहादुर (2023)

कहां देखें: Zee5

विक्की कौशल स्टारर सैम बहादुर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर बनी बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा है। फिल्म उनके सैन्य करियर, नेतृत्व और 1971 के युद्ध में उनकी भूमिका पर आधारित है।

 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 15, 2026