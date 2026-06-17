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Newsबिजनेस न्यूज17 जून 2026 को सोने और चांदी के भाव: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में गोल्ड रेट स्थिर

17 जून 2026 को सोने और चांदी के भाव: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में गोल्ड रेट स्थिर

17 जून, 2026 को भारत में खुदरा Gold की कीमतें 24 कैरेट शुद्धता के लिए लगभग ₹15,110 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने के लिए लगभग ₹13,850 प्रति ग्राम के आसपास रहीं, जबकि चांदी लगभग ₹2,65,000 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। आइए देश के अलग-अलग शहरों में सोने की ताजा दरों पर एक नजर डालते हैं।

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Franklin Nigam
Franklin Nigam
UPDATED: Jun 17, 2026 11:45 IST
स्थानीय करों, परिवहन लागत और ज्वैलर्स के मार्जिन के कारण शहरों में कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर होता है।
स्थानीय करों, परिवहन लागत और ज्वैलर्स के मार्जिन के कारण शहरों में कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर होता है।

In Short

  • सोना-चांदी की कीमतें स्थिर!
  • अचानक शांत क्यों हुआ गोल्ड मार्केट?
  • निवेशक क्या सोच रहे हैं?
  • सोना-चांदी के बाजार में क्या चल रहा है?

17 जून, 2026 को भारत में सोने और चांदी की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं, प्रमुख शहरों में मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद, वैश्विक बाजारों ने पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी डॉलर से मिले-जुले संकेतों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। कीमती धातुएं, जिन्हें पारंपरिक रूप से सुरक्षित निवेश माना जाता है, उनमें तेज वृद्धि नहीं देखी गई, जो निवेशकों की सतर्कता और स्थिर घरेलू मांग का संकेत है।

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नवीनतम खुदरा बाजार दरों के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹15,110 प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹13,850 प्रति ग्राम है। घरेलू बुलियन बाजार में चांदी की कीमतें लगभग ₹2,65,000 प्रति किलोग्राम के आसपास हैं। स्थानीय करों, परिवहन लागत और ज्वैलर्स के मार्जिन के कारण विभिन्न शहरों में कीमतों में मामूली अंतर है।

प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें (प्रति ग्राम)

यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में सोने की कीमतें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बुलियन दरों, रुपये-डॉलर के उतार-चढ़ाव, आयात शुल्क और मौसमी आभूषणों की मांग से प्रभावित होती हैं। कुछ क्षेत्रों में शादी और त्योहारों का मौसम आने वाला है, ऐसे में खुदरा मांग स्थिर बनी हुई है, जिससे कीमतों में अचानक गिरावट नहीं आ रही है।

अपने शहर का सोने-चांदी का रेट यहां देखें - 

प्रमुख शहरों में चांदी की कीमतें

औद्योगिक मांग और निवेश के कारण चांदी की कीमतें दीर्घकालिक औसत से अधिक बनी हुई हैं। सोने के विपरीत, चांदी की कीमतें वैश्विक विनिर्माण रुझानों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, जिससे अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियों में यह धातु अधिक अस्थिर हो जाती है।

एमसीएक्स के समापन मूल्य (अंतिम ट्रेडिंग सत्र, 16 जून, 2026)

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर मंगलवार को सोने की कीमत में मामूली गिरावट आई और यह 1,53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की भारी बिकवाली हुई और एमसीएक्स पर इसकी कीमत लगभग 0.44% गिरकर 2,52,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

माल मूल्य (एमसीएक्स) परिवर्तन सोना (अगस्त वायदा) ₹1,53,000 प्रति 10 ग्राम 0.12% की वृद्धि चांदी (जुलाई वायदा) ₹2,52,000 प्रति किलोग्राम 0.44% की गिरावट

हालिया वायदा बाजार के आंकड़ों से सोने पर हल्का दबाव दिखा, जबकि चांदी में सोने की तुलना में अधिक गिरावट दर्ज की गई। विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक व्यापक आर्थिक संकेतों, मुद्रा की चाल और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए व्यापारी सतर्क हैं, क्योंकि इन्हीं से कीमती धातुओं के अगले रुझान का निर्धारण होने की संभावना है।


सोने-चांदी का रेट यहां देखें - 

 

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Edited By:
franklin nigam
Published On:
Jun 17, 2026