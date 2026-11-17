सोने और चांदी की कीमतों में 17 नवंबर को हल्की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन बुलियन मार्केट में अभी भी दबाव बना हुआ है। मजबूत अमेरिकी डॉलर, बढ़ती अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। सोना अभी भी एक साल से ज्यादा समय के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है।

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अब बाजार की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अक्टूबर में हुई बैठक के मिनट्स पर है। इससे निवेशकों को ब्याज दरों को लेकर फेड के अगले कदम के संकेत मिल सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड करीब 3,856 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा। पिछले कारोबारी सत्र में सोना अक्टूबर 2025 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में 0.2% की तेजी आई और यह 3,859 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी की कीमत 1.07% बढ़कर 47.36 डॉलर प्रति औंस हो गई।

अमेरिकी डॉलर अप्रैल 2025 के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। मजबूत महंगाई के आंकड़ों और फेड अधिकारियों के सख्त बयानों से डॉलर को सपोर्ट मिला है। डॉलर मजबूत होने से दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना और चांदी महंगे हो जाते हैं, जिससे इनकी कीमतों पर दबाव बढ़ता है।

घरेलू बाजार की बात करें तो MCX पर शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी दोनों में तेजी रही। सोना 0.29% बढ़कर ₹1,34,928 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 0.58% की बढ़त के साथ ₹1,68,842 प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी।

निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए?

Independent Research Analyst अनुज गुप्ता के मुताबिक, आज सोने और चांदी में सीमित उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। दोनों कीमती धातुओं के एक दायरे में रहने की उम्मीद है।

उनका कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट से महंगाई की चिंता कुछ कम हो सकती है, जिससे बाजार को सहारा मिल सकता है। हालांकि, फेड के अगले ब्याज दर फैसले को लेकर अनिश्चितता के कारण सोने-चांदी की तेजी पर रोक लग सकती है।

Gold, Silver Price: आज के अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए 3,850 डॉलर और 3,830 डॉलर पर सपोर्ट है, जबकि 3,895 डॉलर और 3,910 डॉलर पर रेजिस्टेंस है।

MCX पर सोने का सपोर्ट ₹1,33,800 और ₹1,33,000 पर है। वहीं, रेजिस्टेंस ₹1,36,000 और ₹1,37,000 पर देखने को मिल सकता है।

चांदी की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में 46 डॉलर और 45 डॉलर पर सपोर्ट है, जबकि 49 डॉलर और 50 डॉलर पर रेजिस्टेंस है। MCX पर चांदी के लिए ₹1,64,000 और ₹1,60,000 अहम सपोर्ट लेवल हैं। वहीं, ₹1,72,000 और ₹1,76,000 पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है।

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अनुज गुप्ता के मुताबिक, सोने की कीमत में ₹1,33,000 और चांदी में ₹1,64,000 तक की गिरावट आने पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। हालांकि, ऊंचे स्तरों पर बिकवाली का दबाव बना रह सकता है।