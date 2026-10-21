सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का खतरा! क्या अब और टूटेंगे भाव? जानें सपोर्ट और रेजिस्टेंस

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, दुनिया में बढ़ता तनाव और मजबूत अमेरिकी डॉलर की वजह से सोने और चांदी पर दबाव बना हुआ है। इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कब कटौती करेगा, इसे लेकर भी अनिश्चितता है। ऐसे में निवेशकों की नजर सोने और चांदी के अहम भाव पर बनी हुई है।

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21 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना ₹1,46,506 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी का भाव ₹2,10,722 प्रति किलोग्राम था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 4,142 डॉलर प्रति औंस और चांदी करीब 58 डॉलर प्रति औंस पर थी।

सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव क्यों?

SS WealthStreet की फाउंडर सुगंधा सचदेवा के मुताबिक, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और दुनिया में बढ़ता तनाव सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव डाल रहे हैं।

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। इससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो सकता है।

ब्याज दरें ऊंची रहने पर सोने की मांग प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सोने से ब्याज के रूप में कमाई नहीं होती। वहीं, मजबूत अमेरिकी डॉलर भी सोने की कीमतों में तेजी को सीमित कर सकता है।

चांदी के लिए औद्योगिक मांग भी अहम है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्ती को लेकर चिंता इसकी मांग पर असर डाल सकती है।

सोने का भाव: कहां है सपोर्ट और रेजिस्टेंस?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए 4,100 डॉलर प्रति औंस अहम सपोर्ट है। अगर भाव इसके नीचे बंद होता है, तो बिकवाली बढ़ सकती है। वहीं, 4,220 से 4,240 डॉलर के बीच रेजिस्टेंस है। MCX पर सोने के लिए ₹1,45,500 प्रति 10 ग्राम अहम सपोर्ट है, जबकि ₹1,51,500 पर बड़ी रुकावट मिल सकती है।

चांदी और कितनी गिर सकती है?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी के लिए 55 डॉलर प्रति औंस अहम सपोर्ट है। इसके नीचे गिरने पर भाव 52 डॉलर और फिर 50 डॉलर से नीचे जा सकता है।

MCX पर चांदी का अहम सपोर्ट ₹2,08,000 प्रति किलोग्राम है। वहीं, ₹2,14,000 और ₹2,22,000 पर रेजिस्टेंस है।

फिलहाल, सोने और चांदी को लेकर बाजार का रुख सतर्क है। हालांकि, ये स्तर केवल संकेत हैं, कीमतों की गारंटी नहीं। कच्चे तेल, डॉलर और केंद्रीय बैंकों के फैसलों से आगे कीमतों की दिशा बदल सकती है।