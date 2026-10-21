ट्रंप के एक बयान से फिर चर्चा में भारत-अमेरिका ट्रेड डील! सालभर से जारी बातचीत अब अंतिम पड़ाव पर?

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। पिछले एक साल से ज्यादा समय से दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। अब ट्रंप के ताजा बयान से उम्मीद बढ़ी है कि जल्द ही इस समझौते पर सहमति बन सकती है।

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ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप से भारत के साथ व्यापार समझौते की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि भारत समझौता करना चाहता है और अमेरिका भी डील करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश समझौते के काफी करीब हैं।

ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर क्या कहा?

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने कहा, "वे समझौता करना चाहते हैं। हम समझौता करेंगे। हां, हम काफी करीब हैं।"

ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि यह एक अलग तरह का व्यापार समझौता हो सकता है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस डील में क्या अलग होगा या किन शर्तों पर दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर लंबे समय से जारी गतिरोध के बीच ट्रंप का यह बयान अहम माना जा रहा है।

अमेरिकी राजदूत ने भी दिए थे सकारात्मक संकेत

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पिछले सप्ताह नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक बयान दिया था।

उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच बड़े मुद्दों पर बातचीत पूरी हो चुकी है और समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच गए हैं।

इससे संकेत मिलता है कि दोनों पक्षों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। हालांकि, समझौते की अंतिम शर्तों का अभी खुलासा नहीं हुआ है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने भी जताई थी उम्मीद

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी हाल ही में व्यापार वार्ता में हुई प्रगति पर संतोष जताया था।

उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और भारत-अमेरिका समझौते के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं।

दोनों देशों के अधिकारियों के इन बयानों से ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक माहौल बना है।

रूसी तेल पर टैरिफ को लेकर ट्रंप का बड़ा फैसला

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने पिछले शुक्रवार को रूसी तेल और गैस खरीदने वालों पर 100% तक टैरिफ लगाने से जुड़ी कार्रवाई में छूट दी थी।

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इस तरह के टैरिफ भारतीय उत्पादों को प्रभावित कर सकते थे और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को मुश्किल बना सकते थे।

फिलहाल दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर अंतिम सहमति और आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। ट्रंप के ताजा बयान से संकेत मिल रहे हैं कि लंबे समय से अटकी बातचीत अब किसी नतीजे पर पहुंच सकती है।