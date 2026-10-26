Elon Musk का AI पर अरबों डॉलर का दांव! SpaceX ने जुटाए $40 बिलियन, जानिए कहां खर्च होगी इतनी रकम

एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए 40 अरब डॉलर यानी करीब ₹3.5 लाख करोड़ का कर्ज जुटाया है। इस रकम का इस्तेमाल एडवांस AI चिप्स और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPU) खरीदने में किया जाएगा। मस्क ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी है।

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दुनिया भर की टेक कंपनियों के बीच AI की रेस तेज होती जा रही है। कंपनियां बेहतर AI मॉडल और ज्यादा कंप्यूटिंग क्षमता हासिल करने के लिए भारी निवेश कर रही हैं। इसी बीच SpaceX ने 40 अरब डॉलर की डेट फाइनेंसिंग डील पूरी की है। यह रकम कंपनी के AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में इस्तेमाल होगी।

40 अरब डॉलर का क्या करेगी SpaceX?

एलन मस्क के मुताबिक, जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मुख्य रूप से GPU और एडवांस AI चिप्स खरीदने के लिए होगा। इनकी डिलीवरी पहली और दूसरी तिमाही में होने की योजना है।

GPU ऐसे प्रोसेसर होते हैं, जिनका इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेन करने और बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। मस्क ने बताया कि SpaceX की मजबूत वित्तीय स्थिति और Starlink तथा रॉकेट लॉन्च कारोबार से होने वाली कमाई ने इतना कर्ज जुटाने में मदद की है।

AI कंपनियों को लेकर मस्क की चेतावनी

मस्क ने X पर लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों में कर्ज देने वाली संस्थाएं ऐसी कंपनियों को पैसा देने से पीछे हट रही हैं, जिनकी कमाई मुख्य रूप से AI डेटा सेंटर पर निर्भर है।

उन्होंने चेतावनी दी कि 200 से ज्यादा 'Neocloud' कंपनियों के सामने आने वाले समय में गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। Neocloud ऐसी कंपनियां होती हैं, जो AI के लिए GPU और कंप्यूटिंग सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।

मस्क के मुताबिक, इनमें से कई कंपनियां बंद हो सकती हैं या दूसरी कंपनियों में विलय कर सकती हैं।

SpaceX को कहां से मिल रही मजबूती?

SpaceX का कारोबार सिर्फ AI पर निर्भर नहीं है। कंपनी Starlink के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देती है और रॉकेट लॉन्च से भी कमाई करती है। मस्क का कहना है कि इन कारोबारों से मिलने वाला रेवेन्यू और कंपनी की मजबूत क्रेडिट रेटिंग उसे कर्ज जुटाने में मदद कर रही है।

AI पर कितना बढ़ेगा खर्च?

SpaceX के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ब्रेट जॉनसन पहले ही अनुमान जता चुके हैं कि अकेले चौथी तिमाही में कंपनी का पूंजीगत खर्च 35 से 40 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

SpaceX का यह कदम दिखाता है कि AI की रेस में अब सिर्फ बेहतर सॉफ्टवेयर बनाना काफी नहीं है। एडवांस चिप्स, डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग क्षमता हासिल करना भी उतना ही जरूरी होता जा रहा है।