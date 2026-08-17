DLF का पहली तिमाही रिजल्ट: 794 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ, मजबूत नकदी प्रवाह से कंपनी की वित्तीय स्थिति और बेहतर

रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी ने बताया कि कुछ तय लॉन्च में देरी के बावजूद उसकी कमाई, नकदी प्रवाह और वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है। कंपनी का फोकस लगातार विकास और लंबे समय तक ग्राहकों व निवेशकों के लिए मूल्य बढ़ाने पर है। इसी प्रदर्शन के आधार पर कंपनी ने पहली तिमाही के कई अहम आंकड़े जारी किए हैं।

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डीएलएफ लिमिटेड का कुल राजस्व 1,605 करोड़ रुपये रहा

पहली तिमाही में डीएलएफ लिमिटेड का कुल राजस्व 1,605 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। कंपनी का सकल मार्जिन 51 प्रतिशत रहा, जबकि ब्याज, कर, मूल्यह्रास और अन्य खर्चों से पहले की कमाई 476 करोड़ रुपये रही। इस दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 794 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 4 प्रतिशत ज्यादा है। कंपनी का परिचालन नकदी प्रवाह 1,317 करोड़ रुपये रहा, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति और मजबूत हुई है।

डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स का प्रदर्शन भी बेहतर

डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड ने भी पहली तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया। कंपनी का कुल राजस्व 1,917 करोड़ रुपये रहा। वहीं ब्याज, कर, मूल्यह्रास और अन्य खर्चों से पहले की कमाई 1,474 करोड़ रुपये दर्ज की गई, जो सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। कंपनी का शुद्ध लाभ 717 करोड़ रुपये रहा, जिसमें पिछले साल की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

नए प्रोजेक्ट लॉन्च में देरी का असर

कंपनी ने बताया कि पहली तिमाही में नई बिक्री बुकिंग 657 करोड़ रुपये रही। इसका असर कुछ तय प्रोजेक्ट लॉन्च में देरी की वजह से पड़ा। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूरी मंजूरी मिलने के बाद नए प्रोजेक्ट बाजार में उतारे जाएंगे। कंपनी ने मजबूत ग्राहक मांग, ब्रांड पहचान, बाजार में पकड़ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के आधार पर मध्यम अवधि की विकास योजनाओं को लेकर भरोसा जताया है।

नकदी स्थिति मजबूत, 15,200 करोड़ रुपये पहुंची शुद्ध नकदी

डीएलएफ ने बताया कि लगातार नकदी जुटाने की क्षमता की वजह से तिमाही के अंत में उसकी शुद्ध नकदी स्थिति बढ़कर 15,200 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी का किराया आधारित कारोबार करीब 50 मिलियन वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसमें 95 प्रतिशत कब्जा बना हुआ है। कंपनी का कहना है कि वह इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सोच-समझकर पूंजी का इस्तेमाल कर रही है।

तीन नए रिटेल केंद्रों से बढ़ेगा कारोबार

कंपनी ने बताया कि इस वित्त वर्ष में करीब 1.5 मिलियन वर्ग फीट क्षेत्र वाले तीन नए रिटेल केंद्र शुरू किए जाएंगे। इनमें नई दिल्ली का डीएलएफ मिडटाउन प्लाजा, गुरुग्राम का डीएलएफ समिट प्लाजा और गोवा का डीएलएफ प्रोमेनेड शामिल हैं। इनमें डीएलएफ मिडटाउन प्लाजा ने काम शुरू कर दिया है, जबकि बाकी केंद्रों के भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

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बड़े जमीन भंडार और नए प्रोजेक्ट्स पर कंपनी का फोकस

डीएलएफ के पास आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में करीब 275 मिलियन वर्ग फीट का विकास करने की क्षमता है। कंपनी ने कहा कि मजबूत जमीन भंडार, नए प्रोजेक्ट्स की योजना, बेहतर वित्तीय स्थिति और लगातार नकदी प्रवाह के साथ वह रियल एस्टेट क्षेत्र में लंबे समय तक स्थायी विकास पर ध्यान दे रही है।