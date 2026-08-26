BRICS Summit से पहले FSSAI की रेड, दिल्ली के दो बड़े होटलों की रसोई में सामने आई बड़ी लापरवाही

भारत में होने वाले BRICS Summit से पहले दिल्ली के दो बड़े लग्जरी होटलों में खाने की सुरक्षा और साफ-सफाई को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) की जांच में Aerocity स्थित Andaz Delhi by Hyatt और JW Marriott New Delhi में कई खामियां सामने आई हैं। ये दोनों होटल विदेशी मेहमानों और प्रतिनिधियों के ठहरने के लिए चुने गए हैं।

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Andaz Delhi में मिलीं कई लापरवाहियां

FSSAI की टीम ने 22 जून 2026 को Andaz Delhi का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान अधिकारियों को खाने के रखरखाव और किचन व्यवस्था में कई कमियां मिलीं।

रिपोर्ट के मुताबिक, होटल में शाकाहारी और मांसाहारी खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कटिंग बोर्ड एक ही पानी के कंटेनर में रखे गए थे। इसके अलावा दो ब्रेड पैकेट पर एक्सपायरी स्टिकर पाए गए। मिठाई बनाने वाले हिस्से में करीब 87 किलो पुरानी मिठाइयां मिलीं, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

जांच में पेस्ट्री सेक्शन में एक्सपायर केक बेस भी मिला। किचन एरिया में मक्खियां और कॉकरोच होने की बात भी सामने आई। अधिकारियों ने खाने की खरीद प्रक्रिया और सप्लायर के FSSAI लाइसेंस की जांच में भी कमियां दर्ज कीं।

JW Marriott में दर्ज हुईं 59 कमियां

JW Marriott New Delhi में 24 और 25 अगस्त को हुई जांच के दौरान अधिकारियों ने कुल 59 कमियां दर्ज कीं। जांच में किचन में कॉकरोच, सब्जियों वाले हिस्से में फ्रूट फ्लाई और रखे हुए खाने की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। अधिकारियों को कुछ जगहों पर खराब फल और सब्जियां भी मिलीं।

इसके अलावा खुले में रखा खाना, शाकाहारी और मांसाहारी चीजों को अलग न रखना, खराब उपकरण, टूटी टाइल्स और फ्रिज में पानी जमा होने जैसी समस्याएं भी पाई गईं।

कर्मचारियों और स्टोरेज व्यवस्था पर भी सवाल

FSSAI जांच में कुछ कर्मचारियों के सही तरीके से हेयरनेट और ग्लव्स नहीं पहनने की बात सामने आई। एक कर्मचारी खुले घाव के साथ खाना बनाता मिला। वहीं कुछ जगहों पर खुले बिजली के तार और खराब स्विच भी पाए गए।

अधिकारियों ने यह भी पाया कि कुछ खाद्य पदार्थ तय तापमान पर स्टोर नहीं किए गए थे। एक कंटेनर में झींगा रखा था लेकिन उस पर जूस का लेबल लगा था, जबकि दूसरे कंटेनर पर उल्टा लेबल लगा हुआ था।

FSSAI ने दिए सुधार के निर्देश

जांच के बाद FSSAI ने दोनों होटलों को कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने और जरूरी सुधार करने को कहा है।

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भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें BRICS Summit की मेजबानी करेगा। इस बैठक में कई देशों के नेता और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऐसे में विदेशी मेहमानों की मेजबानी करने वाले होटलों में सुरक्षा और साफ-सफाई को लेकर सख्ती बढ़ गई है।