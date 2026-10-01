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Newsबिजनेस न्यूजत्योहारों से पहले महंगाई का झटका, कमर्शियल LPG सिलेंडर ₹62.50 महंगा, जानें नया रेट

त्योहारों से पहले महंगाई का झटका, कमर्शियल LPG सिलेंडर ₹62.50 महंगा, जानें नया रेट

आज यानी 1 अक्टूबर 2026 से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹62.50 की बढ़ोतरी की है। नई कीमत 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई है। दिल्ली में अब 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़कर ₹2,810 हो गई है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Oct 1, 2026 09:19 IST
AI Generated Image

त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले कारोबारियों को महंगाई का झटका लगा है। आज यानी 1 अक्टूबर 2026 से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹62.50 की बढ़ोतरी की है। नई कीमत 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई है। दिल्ली में अब 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़कर ₹2,810 हो गई है।

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दिल्ली में अब ₹2,810 में मिलेगा सिलेंडर

नई कीमत लागू होने के बाद दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल LPG सिलेंडर अब ₹2,810 में मिलेगा। यानी कारोबारियों को हर सिलेंडर पर पहले के मुकाबले ₹62.50 ज्यादा खर्च करने होंगे।

यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब अक्टूबर से त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, छोटे खाने-पीने के कारोबार और कैटरिंग बिजनेस में काम बढ़ जाता है और कमर्शियल LPG की मांग भी बढ़ सकती है।

घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं

कमर्शियल LPG की कीमत बढ़ाई गई है, लेकिन घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घरेलू गैस सिलेंडर पर इस बार बढ़ोतरी का असर नहीं पड़ा है।

सितंबर में भी बढ़े थे दाम

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में यह लगातार दूसरी बढ़ोतरी है। सितंबर 2026 में भी 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम ₹9.50 बढ़ाए गए थे।

अब अक्टूबर में ₹62.50 की नई बढ़ोतरी के बाद कारोबारियों पर गैस का खर्च और बढ़ गया है। यानी दो महीने में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में कुल ₹72 की बढ़ोतरी हो चुकी है।

होटल-रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार पर असर

कमर्शियल LPG का इस्तेमाल मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, छोटे खाने-पीने के कारोबार और कैटरिंग बिजनेस में खाना बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे में सिलेंडर महंगा होने से इन कारोबारों का रोजाना का खर्च बढ़ सकता है।

खासकर छोटे कारोबार, जहां मुनाफे का मार्जिन पहले से कम होता है, वहां गैस की कीमत बढ़ने का असर ज्यादा महसूस हो सकता है।

क्या महंगा हो सकता है खाना?

कमर्शियल LPG की कीमत बढ़ने से कारोबारियों की लागत बढ़ेगी। इसके बाद उनके सामने दो विकल्प होते हैं—या तो वे बढ़ी हुई लागत खुद वहन करें या फिर इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालें।

अगर कारोबारी बढ़ी हुई लागत ग्राहकों से वसूलते हैं, तो रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग और अन्य खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि, इसका सीधा असर कितना होगा, यह हर कारोबारी की लागत और कीमत तय करने की रणनीति पर निर्भर करेगा।

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त्योहारी सीजन में बढ़ा खर्च

अक्टूबर से दिवाली समेत कई त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है। इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार में मांग बढ़ सकती है। ऐसे समय कमर्शियल LPG के महंगे होने से कारोबारियों का ऑपरेशनल खर्च और बढ़ सकता है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 1, 2026