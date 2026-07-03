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Newsबिजनेस न्यूजबिहार में 12 नए आधुनिक शहर बनाने की तैयारी! HUDCO के साथ ₹1 लाख करोड़ के निवेश पर हुआ MOU

बिहार में 12 नए आधुनिक शहर बनाने की तैयारी! HUDCO के साथ ₹1 लाख करोड़ के निवेश पर हुआ MOU

बिहार के शहरों की तस्वीर आने वाले समय में बदल सकती है। सरकार ने इसके लिए एक बड़ी योजना पर काम शुरू किया है, जिससे राज्य में नए शहरी इलाकों को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा। आखिर इस योजना में क्या है और इससे बिहार को कैसे फायदा हो सकता है, पूरी रिपोर्ट में पढ़िए।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 3, 2026 16:35 IST

In Short

  • बिहार में 12 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की योजना है, जहां घर, सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल और काम से जुड़ी जरूरतें एक ही जगह पूरी हो सकेंगी।
  • नगर विकास और आवास विभाग ने HUDCO के साथ MOU किया है, जिसके तहत बिहार को 1 लाख करोड़ रुपये तक की मदद मिल सकेगी।
  • इन टाउनशिप से पुराने शहरों पर भीड़ का बोझ कम हो सकता है और बिहार में काम, कारोबार और नए विकास के मौके बढ़ सकते हैं।

बिहार में शहरों को बेहतर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। आने वाले समय में राज्य के कई इलाकों में नए शहर बसाने की योजना है, जहां लोगों को घर, सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल और काम से जुड़ी जरूरतें एक ही जगह मिल सकें। सरकार अब सिर्फ पुराने शहरों को बड़ा करने पर नहीं, बल्कि नए और अच्छे तरीके से बसे शहर तैयार करने पर ध्यान दे रही है। इसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने HUDCO के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है।

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HUDCO के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का MOU

बिहार में नए शहर बसाने की तैयारी अब कागजों से आगे बढ़ती दिख रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार के नगर विकास और आवास विभाग ने HUDCO के साथ बड़ा MOU किया है। इस समझौते के जरिए बिहार को 1 लाख करोड़ रुपये तक की मदद मिल सकेगी, जिससे 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप तैयार की जाएंगी। सीएम  सम्राट चौधरी की मौजूदगी में हुआ यह MOU बिहार के शहरों को नए रूप में बदलने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है।

12 नए टाउनशिप बनाने की योजना

इस योजना के तहत बिहार में 12 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाएंगे। आसान भाषा में समझें तो ग्रीनफील्ड टाउनशिप का मतलब है ऐसी जगह पर नया शहर बसाना, जहां पहले से ज्यादा भीड़भाड़ या बड़ा शहर न हो। इससे नए शहरों को शुरू से ही सही तरीके से बसाया जा सकेगा और पुराने शहरों पर लोगों की बढ़ती भीड़ का बोझ भी कम होगा।

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सड़क, पानी, सीवरेज और हरित क्षेत्र पर फोकस

इन नए टाउनशिप में अच्छी सड़कें, साफ पानी, सीवरेज सिस्टम, पार्क, स्कूल, अस्पताल और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी चीजें तैयार की जाएंगी। सरकार की कोशिश है कि ये जगहें सिर्फ रहने के लिए न हों, बल्कि यहां लोगों को बेहतर माहौल मिले और उनकी रोज की कई जरूरतें आसपास ही पूरी हो सकें।

रोजगार और निवेश के नए अवसर

इन टाउनशिप के बनने से बिहार में काम के नए मौके भी बन सकते हैं। शहर बसाने के काम से लेकर दुकान, छोटे कारोबार, स्कूल, अस्पताल और दूसरे कामों में लोगों को फायदा मिल सकता है। नए शहरों के आसपास पैसा लगने से आसपास के इलाकों की कमाई और कारोबार भी बढ़ सकता है।

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर प्लानिंग

बिहार में आबादी तेजी से बढ़ रही है और शहरों में लोगों की जरूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। इसी को देखते हुए यह योजना काफी जरूरी मानी जा रही है। सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में लोगों को अच्छे घर, साफ-सुथरा माहौल, मजबूत सड़कें, पानी, स्कूल, अस्पताल और काम के मौके मिल सकें।

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बिहार के समग्र विकास की मजबूत नींव

सरकार का मानना है कि ये सैटेलाइट टाउनशिप बिहार को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर यह योजना सही तरीके से पूरी होती है, तो राज्य में नए शहरों का विकास तेज होगा और बिहार के कई इलाकों की तस्वीर बदल सकती है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 3, 2026