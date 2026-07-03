यूपी के आम अब दुनिया में बिखेर रहे मिठास! योगी आदित्यनाथ बोले- UK, UAE, जापान समेत कई देशों में बढ़ रही मांग

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य के कृषि उत्पाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के आम अब केवल देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी पहचान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात 2026 आम महोत्सव (Mango Festival) के उद्घाटन के अवसर पर कही।

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योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले आमों का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। आज राज्य के आम ब्रिटेन (UK), संयुक्त अरब अमीरात (UAE), मलेशिया, सिंगापुर, कुवैत, बेल्जियम, जापान, इटली, कतर सहित कई अन्य देशों में भेजे जा रहे हैं। इससे न केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को वैश्विक बाजार मिल रहा है, बल्कि भारतीय कृषि उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मजबूत हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 'काकोरी' ब्रांड के आम की अपनी अलग पहचान और विशेष महत्व है। इसकी गुणवत्ता, स्वाद और विशिष्टता के कारण यह देश और विदेश के उपभोक्ताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग, गुणवत्ता सुधार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'वोकल फॉर लोकल' का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना और किसानों, बागवानों तथा छोटे उत्पादकों की आय में वृद्धि करना है। उत्तर प्रदेश सरकार इसी दिशा में काम कर रही है ताकि राज्य के पारंपरिक और विशिष्ट कृषि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकें।

उन्होंने कहा कि आम महोत्सव जैसे आयोजन किसानों, बागवानी क्षेत्र और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को फल उत्पादन और निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में राज्य के कृषि उत्पादों का निर्यात और अधिक बढ़े तथा किसानों को इसका सीधा लाभ मिले।