Amazon में फिर छंटनी! भारत समेत 3 देशों में कर्मचारियों की गई नौकरी, जानें किन विभागों पर पड़ा असर

दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) ने एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। कंपनी ने भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में कई टीमों के कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। यह छंटनी कंपनी में चल रही कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग यानी संगठन में बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा है। खास बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हुई है।

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किन कर्मचारियों की गई नौकरी?

बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार छंटनी का असर कस्टमर सर्विस, मार्केटप्लेस सपोर्ट और इंजीनियरिंग विभागों पर पड़ा है। भारत और ब्रिटेन के कर्मचारी भी इससे प्रभावित हुए हैं।

कई कर्मचारियों ने कंपनी के इंटरनल स्लैक चैनलों पर बताया कि उन्हें ईमेल के जरिए नौकरी जाने की जानकारी मिली। अमेजन ने पुष्टि की है कि उसके स्टोर्स बिजनेस से कुछ पद खत्म किए गए हैं। यह विभाग कंपनी के मुख्य ऑनलाइन शॉपिंग कारोबार को संभालता है।

छंटनी पर कंपनी ने क्या कहा?

अमेजन का कहना है कि कंपनी की मौजूदा जरूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से स्टोर्स बिजनेस में बदलाव किए जा रहे हैं। इसी वजह से कुछ कर्मचारियों के पद खत्म करने पड़े हैं।

कंपनी ने माना कि यह फैसला आसान नहीं था। साथ ही प्रभावित कर्मचारियों को इस बदलाव के दौरान मदद देने का भरोसा भी दिया है।

पहले भी 30,000 नौकरियों पर चली थी कैंची

यह पहली बार नहीं है जब अमेजन ने बड़े स्तर पर कर्मचारियों की संख्या घटाई है। पिछले साल के आखिर में कंपनी ने करीब 30,000 नौकरियां कम करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जो जनवरी तक जारी रही।

उस समय कंपनी ने खर्च घटाने और अपने कामकाज को बेहतर तरीके से चलाने के लिए यह कदम उठाया था। अब एक बार फिर अलग-अलग विभागों में छंटनी की जा रही है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

AI पर 220 अरब डॉलर खर्च करने की तैयारी

एक तरफ अमेजन कर्मचारियों की संख्या घटा रही है, तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में बड़ा निवेश करने की तैयारी में है।

कंपनी डेटा सेंटर, चिप्स और AI से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड 220 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बना रही है।

अमेजन के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जेफ बेजोस ने पहले हुई छंटनी को लेकर कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग की मांग बढ़ने पर कंपनी ने ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती की थी।

नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों का आगे क्या होगा?

छंटनी के बाद कर्मचारियों के बीच आगे और नौकरियां जाने की आशंका बनी हुई है। कंपनी के अंदर नौकरी छोड़ने पर मिलने वाले पैकेज, मेडिकल लीव और दूसरी नौकरियों के विकल्पों पर चर्चा हो रही है।

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कर्मचारी यह भी जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें अमेजन के दूसरे विभागों में काम करने का मौका मिलेगा।

इस बीच कंपनी ने पिछली छंटनी में नौकरी गंवाने वाले कुछ कर्मचारियों से AWS और AI विभागों में खाली पदों को लेकर संपर्क भी किया है।