एयर इंडिया (Air India) ने विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। अब एयर इंडिया से अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रैवल सिम कार्ड (Travel SIM Card) की सुविधा मिलेगी। इसके जरिए यात्री विदेश में भी कॉलिंग और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। एयरलाइन ने इस नई सर्विस के लिए टाटा कम्युनिकेशंस के साथ साझेदारी की है।

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क्या है Air India की नई EasyRoam सर्विस?

एयर इंडिया ने अपनी नई ट्रैवल सिम कार्ड सर्विस का नाम ईजीरोम (EasyRoam) रखा है। यह एयर इंडिया के ब्रांड नाम से मिलने वाला एक ट्रैवल सिम कार्ड होगा, जो अंतरराष्ट्रीय रोमिंग की सुविधा देगा।

इस सर्विस को एयर इंडिया और टाटा कम्युनिकेशंस ने मिलकर तैयार किया है। इसका मकसद विदेश यात्रा के दौरान यात्रियों को वॉयस कॉलिंग और डेटा सर्विस उपलब्ध कराना है।

फिजिकल SIM और eSIM दोनों का मिलेगा विकल्प

एयर इंडिया ने गुरुवार, 8 अक्टूबर को जारी बयान में बताया कि ईजीरोम सर्विस के तहत यात्रियों को दो विकल्प मिलेंगे। यात्री चाहें तो फिजिकल सिम कार्ड खरीद सकते हैं या फिर ई-सिम (eSIM) का विकल्प चुन सकते हैं।

इन दोनों विकल्पों को खरीदने के लिए एयर इंडिया की ब्रांडिंग वाला एक खास वेबपेज उपलब्ध कराया जाएगा। यानी यात्री अपनी जरूरत के हिसाब से सिम कार्ड का विकल्प चुन सकेंगे।

प्रतीकात्मक तस्वीर

शुरुआत में मुफ्त मिलेगा SIM कार्ड

इस नई सर्विस की खास बात यह है कि शुरुआत में यात्रियों को सिम कार्ड मुफ्त दिया जाएगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कॉलिंग और इंटरनेट की सुविधा भी मुफ्त होगी।

एयर इंडिया के मुताबिक, यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक के लिए पैसे चुकाने होंगे। यानी सिम कार्ड पर शुरुआती शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन रोमिंग सर्विस इस्तेमाल करने के लिए पैक लेना होगा।

किन देशों में मिलेगी यह सुविधा?

एयर इंडिया की ईजीरोम सर्विस शुरुआत में दुनिया के 30 देशों में उपलब्ध होगी। इनमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, एशिया-पैसिफिक और मिडिल ईस्ट के देश शामिल हैं।

इन देशों की यात्रा करने वाले यात्री ईजीरोम सिम कार्ड के जरिए वॉयस और डेटा सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे।

टाटा ग्रुप की दो कंपनियों की साझेदारी

एयर इंडिया और टाटा कम्युनिकेशंस दोनों ही टाटा ग्रुप का हिस्सा हैं। अब दोनों कंपनियां मिलकर यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय रोमिंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगी।

एयर इंडिया ने बताया है कि यह नई सर्विस यात्रियों के लिए एक अतिरिक्त सुविधा के तौर पर पेश की जा रही है। इसके तहत विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को सिम कार्ड और ई-सिम खरीदने का विकल्प मिलेगा।