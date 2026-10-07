Air India और Singapore Airlines की साझेदारी, 15 अक्टूबर से यात्रियों के लिए बदल जाएगा ये नियम

भारत और सिंगापुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस ने अपनी साझेदारी को और आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। दोनों एयरलाइंस ने जनवरी 2026 में हुए कमर्शियल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत पहले चरण की नई पहल की जानकारी दी है। इसका मकसद यात्रियों को ज्यादा फ्लाइट ऑप्शन देना और टिकट बुकिंग को आसान बनाना है।

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15 अक्टूबर से क्या बदलेगा?

15 अक्टूबर 2026 से एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच कमर्शियल साझेदारी और बढ़ जाएगी। इसके तहत दोनों एयरलाइंस अपने बुकिंग चैनल के जरिए यात्रियों को ज्यादा फ्लाइट और यात्रा के विकल्प देंगी।

यह व्यवस्था सिंगापुर और भारत के आठ शहरों के बीच चलने वाली कुल 126 साप्ताहिक फ्लाइट्स पर लागू होगी। इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता और मुंबई शामिल हैं।

टिकट बुकिंग होगी आसान

अभी अगर सिंगापुर एयरलाइंस के जरिए एयर इंडिया की कोई योग्य कोडशेयर फ्लाइट बुक की जाती है, तो उसमें सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट शामिल होना जरूरी है। यही नियम एयर इंडिया के जरिए सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट बुक करने पर भी लागू होता है।

15 अक्टूबर से यह शर्त हटा दी जाएगी। इसके बाद यात्री भारत और सिंगापुर के बीच किसी भी एयरलाइन की योग्य फ्लाइट को दूसरी एयरलाइन की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या तय ट्रैवल एजेंसी के जरिए अलग से बुक कर सकेंगे।

लॉयल्टी मेंबर्स को भी मिलेंगे फायदे

अप्रैल 2026 में दोनों एयरलाइंस ने माइलेज से जुड़े फायदों का दायरा भी बढ़ाया था। महाराजा क्लब और क्रिसफ्लायर के सदस्य अब दोनों एयरलाइंस की ज्यादा योग्य फ्लाइट्स पर माइल्स कमा सकते हैं।

2027 की दूसरी तिमाही से इन मेंबर्स को और फायदे मिलेंगे। महाराजा क्लब प्लेटिनम और क्रिसफ्लायर PPS क्लब के सदस्यों को योग्य रूट्स पर प्रायोरिटी चेक-इन और बोर्डिंग की सुविधा मिलेगी। वहीं महाराजा क्लब सिल्वर और क्रिसफ्लायर एलीट सिल्वर सदस्यों को अतिरिक्त बैगेज और प्रायोरिटी बोर्डिंग का फायदा मिलेगा।

आगे और सुविधाएं देने की तैयारी

दोनों एयरलाइंस बेहतर शेड्यूल कनेक्टिविटी पर भी काम कर रही हैं, जिससे लेओवर और इंतजार का समय कम किया जा सके। इसके अलावा कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए सुविधाएं बेहतर करने की भी योजना है।

एयर इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर निपुण अग्रवाल ने कहा कि यह साझेदारी यात्रियों को ज्यादा विकल्प, सुविधा और वैल्यू देने में मदद करेगी। वहीं सिंगापुर एयरलाइंस के चीफ कमर्शियल ऑफिसर ली लिक हसिन ने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच यात्रा की मांग मजबूत बनी हुई है।

फिलहाल दोनों एयरलाइंस का कोडशेयर समझौता 27 देशों और क्षेत्रों के 77 डेस्टिनेशन को कवर करता है। दिल्ली, मुंबई और सिंगापुर के हब के जरिए यात्रियों को एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कई डेस्टिनेशन तक कनेक्टिविटी मिलती है।