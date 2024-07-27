BTBudgetRoundtable2024: तीव्र मूल्य बढ़ोतरी से आवास बुलबुला पैदा हो रहा है; किफायती मूल्य सीमा में संशोधन अपेक्षित: Housing.com CEO

पिछले तीन वर्षों में, महामारी के बाद आवास बाजार में हुई तेज कीमतों की वृद्धि अब एक बुलबुला बना रही है, जो संभावित घर खरीदारों के एक वर्ग को बाजार से बाहर धकेलने का जोखिम पैदा कर रही है, ऐसा चेतावनी देते हैं ध्रुव अग्रवाल, ग्रुप चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, Housing.com और PropTiger.com। 2021 के मध्य में COVID महामारी की दूसरी लहर के बाद से, संपत्ति की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आवासीय रियल एस्टेट बाजार में कीमतों में वृद्धि तेज रही है क्योंकि संभावित घर खरीदार और उन लोगों ने जो अभी निर्णय नहीं ले पाए थे, अपने सपनों के घर खरीदने के लिए बाजार में शामिल हो गए हैं। कुछ समृद्ध उपभोक्ताओं ने भी उत्साहपूर्वक दूसरी संपत्तियाँ खरीदीं या आवास बाजार में निवेश किया जब कीमतें कई वर्षों के बाद बढ़ने लगीं।

संपत्ति की कीमतों में वृद्धि

2013 से 2021 के बीच लगभग एक दशक तक स्थिर रहने के बाद, संपत्ति की कीमतों में वृद्धि निवेशकों और घर खरीदारों को आकर्षित कर रही है। हालांकि, यह जल्द ही दबाव में आ सकती है क्योंकि घर की कीमतें आसमान छू रही हैं। डेटा से पता चलता है कि शीर्ष 7 शहरों में औसत घर की कीमतें पिछले पांच वर्षों में 35-50% बढ़ गई हैं। यह आने वाले दिनों में घर खरीदारों के एक वर्ग के लिए चुनौती पेश कर सकता है। अग्रवाल के अनुसार, रियल एस्टेट की कीमतें अब बुलबुले में हैं क्योंकि 2021 से उच्च मूल्य वृद्धि हो रही है। “चिंता यह है कि अंतिम उपयोगकर्ता [इसी कारण] बाजार से बाहर जा सकते हैं,” वह इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे बजट राउंड टेबल 2024 में एक पैनल चर्चा के दौरान बिजनेस टुडे के संपादक सौरव मजूमदार को बताते हैं।

COVID के बाद तनाव में रहे किफायती आवास क्षेत्र के बारे में बात करते हुए, अग्रवाल सरकार के निर्णय की सराहना करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 1 करोड़ किफायती घर बनाने के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय सहायता आवंटित किया गया है। वह उद्योग के हितधारकों द्वारा unmet मांगों की ओर इशारा करते हैं - जैसे कि किफायती आवास की मूल्य सीमा में संशोधन, जो 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से 45 लाख रुपये पर स्थिर है। रियल्टर्स ने मूल्य सीमा के ऊपरी संशोधन की मांग की है - कम से कम 75-85 लाख रुपये प्रति इकाई और शहरी किफायती आवास के लिए वर्तमान 60 वर्ग मीटर से आकार सीमा को बढ़ाने की मांग की है।

हालांकि वित्त मंत्री द्वारा रियल एस्टेट संपत्तियों के लिए अनुक्रमण को हटाने के बारे में कुछ असहमति रही है, अग्रवाल को विश्वास है कि यह कदम लंबे समय में आवास मांग को प्रभावित नहीं करेगा। “अल्पकालिक में हाल के समय में की गई खरीदारी के बारे में कुछ भ्रम हो सकता है। लेकिन मैं दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखता,” वह कहते हैं।