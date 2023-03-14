Koo ऐप में शुरु हुआ ChatGPT का इस्तेमाल और Twitter के लिए नई चुनौती

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफार्म Twitter का मुकाबला करने के लिए भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफार्म Koo App ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित OpenAI के ChatGPT के साथ साझेदारी की है। जिसकी बदौलत Koo App यूजर्स प्लेटफार्म पर आसानी से पोस्ट कर सकेगे. ChatGPT से Koo App यूजर्स को पोस्ट करने और उसका ड्राफ्ट तैयार करने में मदद मिलेगी। रॉयटर्स से Koo App के को-फाउंडर ने सोमवार को यह जानकारी दी है। इसी के साथ दुनियांभर में ऐसा करने वाली भारत की पहली माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बन गई है।

ChatGPT आधारित फीचर Koo App यूजर की ऐसे करेगा मदद

ChatGPT को साथ जोड़ने से यूजर्स अपनी कू पोस्ट तैयार करने में आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) के जबरदस्त क्षमताओं का फायदा उठा सकेंगे. एआई से लैस यह फीचर कई तरह से Koo यूजर्स की मदद करेगा। जिनमें दिन की प्रमुख खबरें खोजना या किसी मशहूर शख्सियत से कुछ पंक्तियां लेना या ड्राफ्ट में किसी स्पेशल टॉपिक पर पोस्ट या ब्लॉग लिखने के लिए कहना, जैसे तमाम कमांड भी शामिल हैं। यूजर्स, कू ऐप में ChatGPT की मदद से मैसेज या सवाल को टाइप कर सकेंगे या बिना टाइप किए अपनी आवाज से Koo App के वॉयस कमांड फीचर का इस्तेमाल कर मनचाही कंटेंट तैयार कर सकेंगे।

इन यूजर के लिए नया फीचर Koo App पर उपलब्ध

कू ऐप (Koo App) ने ऐलान कर बताया कि कंपनी ने यूजर्स को चैटजीपीटी (ChatGPT) के जरिए पोस्ट करने और ड्राफ्ट करने तैयार करने के लिए एक नया फीचर शुरू किया है. कू ऐप पर यह नया फीचर प्रतिष्ठित और वेरिफाईड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने कहा कि जल्द ही ChatGPT संबंधी फीचर सभी यूजर्स के लिए शुरू करेगी।

चुटकियों में तैयार होगा बेहतर पोस्ट: Koo App को-फाउंडर

कू ऐप के को-फाउंडर मयंक बिदावतका ने बताया कि कू ऐप नवीनता लाने में सबसे आगे है और हम क्रिएटर्स को खुद को अभिव्यक्त करने में मदद करने और प्लेटफॉर्म पर एक कम्यूनिटी बनाने पर फोकस कर रहे हैं। हम हमेशा अपने यूजर्स के लिए कंटेंट बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के तरीकों की तलाश में रहते हैं और ChatGPT को साथ जोड़ने से कू यूजर्स को चुटकियों में बुद्धिमानी भरा काम करने में मदद मिलेगा। मयंक बिदावतका का दावा है कि ऐसा कदम उठाने वाला कू ऐप दुनिया का पहला माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बन गया हैं जिसने इस ChatGPT को जोड़ा है। अपनी उम्मीद जाहिर करते हुए वह कहते हैं कि यूजर्स बुद्धिमानी से भरपूर इस टूल का इस्तेमाल करके काफी खुश होंगे।