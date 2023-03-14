भारत में हुई मोबाइल डाउनलोड स्पीड तेज!

scorecardresearch
New Delhi,UPDATED: Mar 18, 2023 14:29 IST
आज के युग में इंटरनेट सभी के लिए बहुत जरुरी है। बिना इंटरनेट के आज के समय बहुत से काम रुक जाते है. इंटरनेट किसी क्रांति से कम नहीं है क्योंकि इसने पूरी दुनिया ही बदल दी है। भारत हो या कोई भी देश वहां के विकास के लिए इंटरनेट बहुत जरुरी है।

अगर हम इंटरनेट की बात कर ही रहे है तो इंटनेट की कई जनरेशन आ चुके है जैसे 2G 3G और 4G ये इंटरनेट की स्पीड को दिखाती है। पर जब से भारत में 5G लॉन्च हुआ तब से भारत में इंटरनेट की औसत स्पीड बढ़ गई है. इस स्पीड के बढ़ने से भारत की दुनिया में इंटरनेट की स्पीड की रैंक में सुधार हुआ है 10 पायदान सुधरकर 69वीं रैंक हो गई। दिसंबर में ये 79वीं थी। बीते महीने जनवरी की औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड 29.85 MBPS थी। ये दिसंबर के 25.29 MBPS से बेहतर है।

औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड के मामले में कहां है भारत?

आज भी भारत की इंटरनेट ठीक-ठाक है पर हम दूसरे देशों की इंटरनेट  की स्पीड की तुलना करें तो हमको पता चलेगा भारत में इंटरनेट स्पीड बहुत तेज नहीं है। 'नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी रिसर्च फर्म ऊकला' के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक, मोबाइल डाउनलोड स्पीड में UAE पहले नंबर पर है और यहां की इंटरनेट स्पीड 161.15 एमबीपीएस जो दुनिया में सबसे ज्यादा है. कतर दूसरे नंबर पर है यहां पर इंटरनेट स्पीड 155.51 है नॉर्वे तीसरे नंबर पर है यहां भी इंटरनेट स्पीड बहुत तेज है जो 136.08 है और भारत की रैंक उनहत्तर है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, भारत को अभी इंटरनेट स्पीड में और बढ़ोतरी करनी होगी।

Mar 14, 2023